Mise en place au Congo d’une cellule technique de prévention et de protection des médecins

04 Mai 2020

Brazzaville,, Congo, 4 mai (Infosplusgabon) - Le président du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Pointe-Noire et du Kouilou, Dr. Gaspard Ligace Lingouala, a annoncé, dimanche à Pointe-Noire, la mise en place d’une cellule pour servir d’organe technique ad'hoc chargé de l’implémentation des actions de prévention et de protection des médecins dans leurs diverses interventions en vue de lutter contre le Covid-19.

La pandémie du Covid 19 n'a pas épargné le Congo qui compte à ce jour plus de deux cents patients contaminés.

Le pays déplore la perte de deux médecins, sans oublier ceux testés positifs qui continuent à se battre pour leur survie, a déclaré le Dr Gaspard Ligace Lingouala.

"Pour empêcher l'hécatombe du côté de corps médical qui est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, une cellule technique a été constituée par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Pointe-Noire et du Kouilou", a-t-i ajouté, précisant qu’elle est composée de neuf membres dont un superviseur, le Dr. Gaspard Ligace Lingouala, et de quatre membres du bureau exécutif dirigé par le Dr. Firmin Bossali, le Dr. Gangoué est coordonnateur, Bassoukissa, secrétaire administratif et le Dr. Francoise Ndinga Andely, secrétaire chargée des finances.

Cette cellule a pour objectif de contribuer à freiner la morbidité et la mortalité liées au Covid-19 des médecins évoluant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, a dit le Dr Gaspard Ligace Lingouala.

"En mettant cette cellule en place, notre souci est de protéger les médecins qui sont aujourd’hui exposés. Nous voulons aussi apporter notre contribution à toutes les actions menées pour lutter contre cette pandémie. A travers les kits de prévention et de protection (bavettes, gel hydro-alcoolique, seau pour le lavement des mains…) que nous avons pu collecter grâce à l’apport des médecins locaux et ceux de la diaspora, nous voulons aussi démontrer que nous sommes liés et prêts à nous soutenir", a-t-il expliqué.

Selon le Dr. Gaspard Ligace Lingouala, l’éradication du Covid-19 fait appel à des actions concertées et efficaces dans un élan de solidarité nationale.

Cette lutte place les médecins et autres acteurs de santé en première ligne qui les expose au risque de contamination directe par des personnes atteintes dont ils sont appelés à assurer la prise en charge, malgré le manque de moyens matériels et financiers.

"Cette maladie a provoqué un état de psychose y compris chez les médecins, puisqu’elle attaque tout le monde. Donc, il faut mettre les médecins dans les meilleures conditions de travail en les protégeant. Ils doivent travailler dans les conditions qui leur permettent d’être présents à leur poste", a ajouté Gaspard Ligace Lingouala.

