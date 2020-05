L'Île Maurice ne compte actuellement que 4 cas confirmés de coronavirus

04 Mai 2020

Port Louis, Maurice, 4 mai (Infosplusgabon) – L'Île Maurice ne compte actuellement que 4 cas confirmés de Covid-19, d'après les derniers chiffres publiés dimanche par le ministère de la Santé et du bien-être à Port-Louis.

Aucun nouveau cas n'a été enregistré durant ce week-end, alors que trois patients ont été évacués à l'étranger pour y être soignés.

Les chiffres actualisés dimanche soir sont les suivants : un total de 332 cas positifs a été enregistré sur 18 398 tests PCR (test en chaîne à la polymérase) réalisés et 22 634 agents de première ligne ont été contrôlés, grâce au Test de détection rapide des antigènes.

Selon le ministère, un total de 315 patients a été traité avec succès. Le nombre de décès est 10 tandis que 100 voyageurs sont actuellement en quarantaine.

De plus, Maurice a mis en place un Fonds de solidarité Covid-19 dans le but de promouvoir une société plus résiliente en allégeant ses souffrances durant et après la pandémie.

D'après les Services d'information gouvernementaux (GIS), le Fonds, qui regroupe plusieurs parties prenantes, aidera aussi à renforcer le niveau de préparation et la réponse de la population face aux situations de type Covid-19. Il interviendra aussi durant le confinement/couvre-feu et les périodes de relance.

Les objectifs du Fonds de solidarité Covid-19 sont de contribuer au financement de projets, programmes et plans liés au Covid-19 et aux autres questions de santé publique, mais aussi d'apporter un soutien financier aux citoyens et organisations affectés par le virus.

Le Fonds recevra son financement principalement du Fonds consolidés, des entreprises publiques et des établissements publics.

Il recevra également des contributions, des dons, des subventions et autres financements du secteur privé, des organisations nationales et internationales, et de toute autre personne; et toute autre somme qui lui revient légalement.

FIN/ INFOSPLUSGABON/TYG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon