Coronavirus : Reprise des vols domestiques au Ghana dans le respect strict des consignes sanitaires

4 mai

Accra, Ghana, 4 mai (Infosplusgabon) - Les vols domestiques ont repris au Ghana, alors que le pays assouplit lentement les mesures de restriction imposées pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

La presse locale rapporte que les premiers vols domestiques ont décollé dimanche après que les aéroports d'Accra, Kumasi, Tamale et Takoradi ont été désinfectés la semaine dernière.

Il y avait du monde pour ce premier jour, alors que deux compagnies aériennes locales, Africa World Airlines et Passion Air - ont fait savoir que leurs vols étaient tous complets.

“Tous nos vols de ce jour (dimanche) sont complets", aurait déclaré le responsable des opérations d'Africa World Airlines.

“Notre vol d'aujourd'hui à destination de Tamale est plein", a dit Samuel Takyi, directeur marketing de Passion Airlines.

Les consignes sanitaires comme le port de masque facial, l'utilisation de désinfectant pour les mains, le respect de la distanciation sociale pour l'attente aux comptoirs d'enregistrement et des dispositions relatives à l'espacement entre les sièges au niveau des zones d'embarquement ont été mises en place.

A bord, les sièges du milieu ont été laissés vacants pour respecter la distanciation sociale mais les prix des billets n'ont pas évolué.

“L'objectif ici est que les passagers ne soient pas assis côte à côte. Toutefois les enfants seront autorisés à s'assoir près de leurs parents ou tuteurs. Nous allons observer la situation mais les prix des billets ne changeront pas", a dit M. Mendis.

Selon le vice-ministre de l'aviation, Yaw Afful, les protocoles de sécurité ont été appliqués dans tous les aéroports régionaux.

Les frontières du pays restent fermées, de même que les écoles, églises et mosquées, les rassemblements publics sont interdits, et des instructions sanitaires strictes sont édictées, dont le port du masque facial, le lavage des mains et l'utilisation de désinfectants pour les mains.

Le transport public fonctionne mais dans le respect des mesures de distanciation sociale, ce qui a entraîné une réduction considérable du nombre de passagers transportés par les véhicules.

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a récemment levé le confinement partiel sur Accra, Tema et Kumasi et deux townships de la Région du Grand Accra, suite aux plaintes de la population dans ces deux localités, surtout des travailleurs du secteur informel.

Mais la levée du confinement partiel a été critiquée par une partie de la population qui la juge mal avisée alors que les cas continuent d'augmenter. Le Ghana comptait samedi dernier, 2169 cas positifs, dont 229 déclarés guéris et 18 décès.

