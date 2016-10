Afrique : Le Congo et le Cameroun relancent les discussions autour de la centrale hydroélectrique de Chollet

12 Octobre 2016

Afrique-Economie-Centrale électrique

LIBREVILLE, 12 octobre (Infosplusgabon) - Les gouvernements congolais et camerounais viennent de relancer à Brazzaville les discussions autour de la centrale hydroélectrique de Chollet pour la production de 600 MW, rapporte mardi la radio publique.

Cette réunion, co-présidée par le ministre congolais de l’Energie et de l’Hydraulique, Serge Blaise Zoniaba et son homologue camerounais, Dr Basile Atangana kouna, a permis de relancer les discussions sur l’implantation et la mise en œuvre commune du projet Chollet et des lignes électriques associées.

"Les travaux ont porté essentiellement sur le mode de financement, l’organigramme de la direction du projet, l’état d’avancement des travaux de la construction des locaux de la direction du projet", précisent les deux parties.

En effet, un nouveau protocole d’accord a été signé à l’issue de cette réunion bilatérale qui prévoit l’adoption d’une nouvelle structure organisationnelle du comité inter-Etats de pilotage, qui réduit à huit, au lieu de onze, le nombre des membres du comité, l’installation d’un directeur du projet au plus tard le 30 novembre 2016, le recrutement des experts, ainsi que l’approbation d’un budget.

En outre, "’les parties s’engagent à faire de Chollet la fondation de l’interconnection électrique entre les deux Etats et, éventuellement, avec d’autres pays voisins dans le cadre du Pôle énergétique d’Afrique centrale (PEAC) et à tout mettre en œuvre pour accélérer sa réalisation"’, selon le communiqué final de la rencontre.

Le Dr Atangana Kouna a estimé qu’en signant ce protocole d’accord, une étape importante venait d’être franchie.

"Lors de la réunion du comité de pilotage prévue au Cameroun, une nouvelle étape sera aussi franchie. C’est un grand projet voulu par les chefs d’Etat des deux pays, je souhaite que le Cameroun et le Congo servent de modèle de relations d’amitié et d’intégration dans la sous-région", a-t-il déclaré.

De son côté, M. Zoniaba a souligné que les cadres locaux des deux Etats consacrent la libéralisation du secteur de l’électricité et qu’il est judicieux d’envisager des constructions innovantes en matière de financement et de gestion des unités de production ainsi que des lignes de transferts associées.

"Je note que le PEAC a eu à faire un plaidoyer en faveur de ce projet lors de la table ronde des bailleurs de fonds tenue en juin dernier à Brazzaville, sous l’égide de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC)", a conclu le ministre congolais de l’Energie.

FIN/INFOSPLUSGABON/NIO/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon