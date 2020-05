Le Sénégal enregistre un 10ème décès lié au coronavirus et 89 nouveaux cas confirmés

04 Mai 2020

Dakar, Sénégal, 4 mai (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré, ce lundi, un 10ème décès lié au coronavirus et 89 nouveaux cas, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale, lors de son point de presse quotidien sur la situation épidémiologique.

Le ministère a indiqué que sur 807 tests réalisés, 89 sont revenus positifs au coronavirus, soit 86 cas contacts suivis et 03 cas issus de la transmission communautaire.

Par contre, 43 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

A ce jour, le Sénégal compte 1271 cas positifs dont 415 guéris, 10 décès, 1 évacué et 845 encore sous traitement, six patients étant toutefois dans un état grave et pris en charge dans les services de réanimation du CHU de Fann et de l'hôpital Principal de Dakar.

On rappelle que l'état d'urgence a été prolongé dimanche jusqu'au 02 juin prochain et le couvre-feu maintenu de 20 heures à 6 heures pour freiner la propagation du virus.

