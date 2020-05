Licenciement de 190 journalistes pendant la crise sanitaire en Tunisie

03 Mai 2020

Tunis Tunisie, 3 mai (Infosplusgabon) - Au total 303 journalistes ont été licenciés en Tunisie durant l'année dernière dont 190 pendant la crise sanitaire due au coronavirus (Covid-19), a annoncé dimanche à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le Secrétaire général du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Neji Bghouri.

Le Secrétaire général du SNJT, qui présentait le rapport annuel sur la liberté de la presse, a indiqué que les cas de violences contre les journalistes ont également augmenté en 2019 passant de 139 en 2018 à 193 l'année dernière sans compter la poursuite des procès contre les professionnels de l'information et de la communication.

M. Bghouri a estimé que le pouvoir politique a abandonné son rôle dans le débat général pour déterminer une politique d'information publique et pour apporter le soutien nécessaire à cette politique, indiquant que la crise sanitaire due au Covid-19 a fortement frappé la presse écrite et audiovisuelle à cause de l'abandon par l'État de son rôle principal dans le secteur de l'information surtout dans les médias publics.

Il a annoncé, à cette occasion, le lancement du "baromètre de l'information publique" et le report, à la fin du mois, du lancement du Conseil de la presse.

Le baromètre est l'observatoire destiné à surveiller la performance de l'information publique et son respect du service public mais aussi pour contrôler les trois pouvoirs en publiant des rapports réguliers, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse axée sur la présentation du rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie.

