Coronavirus : Le Gabon porte à 337 le nombre de cas positifs

03 Mai 2020

Libreville, Gabon, 3 mai (Infosplusgabon) - Les contaminations au Covid-19 ont atteint un nouveau palier au Gabon ce week-end passant de 308 à 337 le nombre de cas testés positif. On enregistre 5 décès, a-t-on appris de source officielle à Libreville.

Depuis le lancement du dépistage massif, le nombre de cas positifs à la contamination au Covid-19, ne cesse d’augmenter.

Le non-respect des mesures barrières par la majorité de la population et la décision hâtive du gouvernement de passer à un confinement partiel le 28 avril et au plus fort de l’évolution de la pandémie, continue à susciter des inquiétudes au sein de la classe politique.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que les contrevenants aux mesures édictées par le gouvernement seront sévèrement sanctionnés.

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire et un couvre-feu de 18h à 6 h, rappelle-t-on.

