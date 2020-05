Dix nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés au Burkina Faso

03 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 mai (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a enregistré dimanche dix nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus portant à 662 le nombre total de cas positifs depuis le 9 mars dans le pays, a-t-on appris de source officielle.

A la date du 02 mai 2020, le service d'information du gouvernement (SIG) a indiqué dans un communiqué que sur 139 échantillons analysés dont 69 cas suspects, 48 contacts et 22 contrôles, "10 nouveaux cas confirmés dont 08 à Ouagadougou et 02 à Bobo-Dioulasso", ont été enregistrés Selon la même source, 05 guérisons, portant à 540, le total des guérisons et un décès, portant à 45 le total des décès ont été notifiés alors que 77 cas actifs sont sous traitement.

Au total 662 cas ont été confirmés dont 262 femmes et 400 hommes depuis le 09 mars 2020.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PML/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon