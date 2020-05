Un groupe de médias attire l'attention sur les menaces sur la liberté de la presse

03 Mai 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 3 mai (Infosplusgabon) – Le Forum des éditeurs sud-africains (SANEF) a exprimé dimanche sa préoccupation face aux menaces qui pèsent sur la liberté de la presse durant la pandémie de coronavirus et mis en garde contre les pertes d'emplois actuellement dans le secteur des médias.

A l'occasion de la Journée mondiale de la presse, SANEF a noté que les journalistes sont considérés comme des travailleurs essentiels qui cherchent à fournir des informations sur la pandémie.

"Nous avons vu les audiences augmenter alors que les citoyens recherchent des informations relatives aux questions de santé et à l'économie. Toutefois, alors que le journalisme joue un rôle critique, simultanément il fait face à des menaces sur le plan financier alors que le confinement a poussé les annonceurs à limiter leurs dépenses et a rendu difficile la circulation des journaux et magazines", écrit SANEF dans un communiqué.

Au cours de cette semaine, Associated Media, qui publie les magazines sud-africains de référence, dont Cosmopolitan, a interrompu ses activités pour des contraintes financières.

Plusieurs maisons de presse ont annoncé des plans de réduction des salaires jusqu'à 40% et de l'arrêt des services des journalistes freelances.

