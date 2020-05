Faure Gnassingbé officiellement engagé à conduire le Togo pour un nouveau mandat de 5 ans

03 Mai 2020

Lomé, Togo, 3 mai (Infosplusgabon) - Le président Faure Essozimna Gnassingbé, réélu lors du scrutin de février dernier, a officiellement prêté serment devant la Cour constitutionnelle ce dimanche, pour un nouveau mandat de 5 ans.



Le président togolais, qui s’engage pour un 4e mandat à la tête du Togo, lors de son serment, a juré, devant le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma ainsi que des officiels et membres du corps diplomatique, de « défendre la constitution, remplir loyalement les hautes fonctions à lui confiées par la nation et faire la promotion du développement, du bien commun et de l’unité nationale… ».

Suite au serment, les armoiries de la République lui ont été remises par le Grand chancelier des ordres nationaux, Barry Moussa Barqué (ndlr : plusieurs fois ministres et conseillers sous Eyadéma Gnassingbé), puis le drapeau togolais.

Le Président de la Cour constitutionnelle, dans un discours fleuve, a salué l’engagement du président réélu et l’encourage à continuer dans la voie du développement.

« La Cour constitutionnelle vous a élu. Si, par mégarde, par étourderie, quelqu’un s’y oppose, force doit rester à la loi, quelque soit l’âge de la personne », a martelé le président de la Cour constitutionnelle, une menace à peine voilée, à l’endroit de Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo qui conteste la victoire de Faure Gnassingbé à ce scrutin.

La menace va également à Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, archevêque émérite du Togo et doyen des prélats, 90 ans, et qui supporte Agbéyomé Kodjo jusqu’à maudire en début de semaine, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux de la Cour constitutionnelle, les accusant d’avoir proclamé de faux résultats.

Suite à ce contentieux électoral, Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement(MPDD), ex-premier ministre et président de l’Assemblée nationale sous Eydéma Gnasingbé (père de l’actuel président de la République), est placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 avril après son arrestation manu militari le 21 du même mois par des éléments du Service central de recherche et d’investigation criminelle (SCRIC) de la gendarmerie.

La Justice lui reproche de s’être autoproclamé président contre l’avis de la CENI et de la Cour constitutionnelle, compétentes en la matière, et d’avoir nommé un premier ministre, de s’être adressé aux forces armées et de défense en usurpant le titre du chef de l’Etat, d’avoir créé un site web officiel du gouvernement, et d’avoir usurpé les armoiries de l’Etat etc.

Lors du scrutin du 22 février, Faure Gnassingbé était crédité de 70,78% et Agbéyomé Kodjo, 2e avec 19,45%

