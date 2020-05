Visite officielle du président érythréen à Addis-Abeba

03 Mai 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 3 mai (Infosplusgabon) - Le président érythréen Isaias Afewerki est arrivé dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, tôt dimanche pour une visite officielle en vue de "l'approfondissement de la coopération bilatérale", a rapporté l'agence de presse officielle éthiopienne (ENA).

Elle a indiqué que le Président Isaias a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Bole par son hôte, le Premier ministre Abiy Ahmed, entre autres hauts fonctionnaires du gouvernement.

Le Premier ministre était entouré de son ministre des Affaires étrangères Osman Saleh et de son conseiller présidentiel Yemane Gebreab.

Selon l'ENA, les deux dirigeants vont discuter des moyens de renforcer les efforts pour lutter contre la pandémie de coronavirus (COVID-19) et l'infestation de criquets pèlerins, qui est devenue une menace régionale pour la sécurité alimentaire et l'agriculture dans la région de l'Afrique de l'Est.

"Les dirigeants devraient également discuter de la coopération bilatérale et régionale", a déclaré la ministre érythréenne de l'Information, Yemane Gebremeskel.

Le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée a mis fin à un conflit frontalier de deux décennies entre les pays voisins pour permettre une relation diplomatique tant attendue.

De 1998 à 2000, l'Éthiopie et l'Érythrée ont mené une guerre meurtrière au cours de laquelle environ 70.000 personnes ont perdu la vie des deux côtés.

