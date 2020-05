Fayez al-Sarraj salue le rejet par les habitants du sud de la Libye du régime militaire

03 Mai 2020

Tripoli, Libye, 3 mai (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union national, Fayez al-Sarraj, a salué les "positions honorables annoncées dans le sud, qui rejettent le régime militaire et adhèrent à la légitimité et à un Etat civil démocratique", en réaction à l'annonce du maréchal Khalifa Haftar d'un "mandat accordé par les Libyens" pour gouverner le pays.

M. al- Sarraj a rappelé, dans une déclaration publiée samedi soir sur le site du Conseil présidentiel, "ce qu'ils (habitants du sud) ont exprimé dans leurs différentes déclarations en terme de condamnation de l'agression contre Tripoli ... et leur solidarité avec les habitants des villes et régions libyennes qui sont exposés quotidiennement aux attaques et violations".

"Ils sont toujours détenteurs de la sagesse et des gens de magnificence et de paix, et ils sont le véritable garant du rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans tout le pays", a souligné M. al-Sarraj.

Il a ajouté que "s'il y a une imperfection à l'égard notre Sud bien-aimé, alors il faut y remédier ensemble, et tout le monde sait que les conditions du Sud étaient une priorité dans nos programmes, et étaient au cœur des réformes économiques et des projets de reconstruction, et des dispositions financières exceptionnelles ont été mises en place pour développer les différentes régions du Sud à travers les communes en fonction des ressources disponibles".

Il a déploré que "l'agression est venue nous faire reculer et affecter négativement nos plans et projets non seulement dans le sud, mais aussi dans les différentes régions du pays".

Le président du Conseil présidentiel a souligné: "Nous devons désormais travailler ensemble et main dans la main, pour réactiver nos efforts et consolider l'échelle sociale entre les composantes sociales et culturelles et les différentes villes", ajoutant, "nous espérons que les positions positives prévaudront dans toutes les régions et composantes dans toutes les régions du pays, afin que nous soyons tous du côté d'une seule patrie, où prévalent les valeurs de citoyenneté, de liberté et d'égalité dans le cadre d'un État civil démocratique".

Des activistes et des notables de la ville de Sebha (800 km sud de Tripoli) ont affirmé dans une déclaration commune portant le nom de "Révolutionnaire du 17 février" leur adhésion à l'Accord politique signé dans la ville marocaine de Skhirat en 2015, et les trois institutions qui en sont issues: le Parlement, de Conseil de l'État et le Conseil présidentiel, comme référence pour la solution politique en Libye.

Le communiqué a réaffirmé l'adhésion des activistes et des notables à la légitimité du gouvernement d'union nationale internationalement reconnu dirigé par Fayez al-Sarraj et a condamné "le bombardement aveugle avec toutes sortes d'armes contre les civils à Tripoli et la destruction des infrastructures de la capitale", comme les hôpitaux de campagne et les services d'urgences".

A noter que le chef de l'armée nationale libyenne a annoncé l'abandon de l'accord politique libyen qu'il accuse d'être la cause des divisions dans la pays.

Mais cette annonce a été largement rejetée aussi bien au niveau local qu'à l'étranger, considérant que l'accord politique est la seul base légale des institutions actuelle dans le pays.

