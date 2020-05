Bilan actualisé de 19 cas confirmés de COVID-19 pour 7 guérisons au Burundi

02 Mai 2020

Bujumbura, Burundi, 2 mai (Infosplusgabon) - Le Burundi a enregistré quatre nouvelles contaminations au Coronavirus (COVID-19), portant ainsi à 19, le nombre de personnes infectées pour sept autres guérisons depuis l’apparition des premiers cas de la pandémie, fin mars, a-t-on appris, samedi, d’un communiqué du ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA.

Selon la même source, les nouveaux cas positifs au COVID-19 sont apparus suite à des tests de contrôle, effectués par l’équipe d’intervention rapide du ministère de la Santé en date des 28, 29, 30 avril et du 1er mai.

Les tests ont été effectués sur 10 anciens patients sous suivi médical, 5 cas suspects sur alertes respectives de l’Hôpital BUMEREC, de la polyclinique centrale, de l’Hôpital Prince Régent Charles, de la Clinique des Nations Unies à Bujumbura et 152 personnes-contact, soit un total de 167 personnes prélevées, détaille le communiqué.

Selon la même source, parmi les dix anciens patients sous suivi médical, les résultats des tests de contrôle sont revenus négatifs au COVID-19 pour trois d’entre eux qui ont eu aussitôt leurs billets de sortie de l'hôpital.

Les nouvelles guérisons s’ajoutent à quatre autres qui avaient été précédemment annoncées par le ministère de la Santé publique.

Par contre, les résultats des cinq nouveaux cas suspects sont revenus positifs pour trois d’entre eux, indique le texte du communiqué.

L’on apprend, d’un autre côté, que parmi les 152 personnes-contact, un seul cas est revenu positif.

Le communiqué informe que la recherche et l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec les nouveaux cas positifs au COVID-19 sont en cours.

Le ministère en charge de la santé réitère son appel aux populations à rester « sereines », tout en respectant « scrupuleusement » les mesures de prévention individuelles et collectives contre le COVID-19.

Les premiers cas officiellement déclarés avaient été détectés sur deux Burundais de retour de voyages à l’étranger et d’une Burundaise ayant été en contact avec l'un des patients.

Le pays a jusqu’ici enregistré un seul cas de décès, officiellement lié aux « pathologies associées ».

Pour le moment, les mesures préventives se limitent aux règles élémentaires d’hygiène dans les lieux publics, notamment le lavage des mains à l’eau propre et au savon, la mise en quarantaine stricte des personnes en provenance de l’étranger.

Des lieux publics, comme les marchés, les transports en commun, les églises, les écoles et universités, les bars et les restaurants restent ouverts, non sans peur au ventre face à une pandémie imprévisible.

Des rassemblements à haut risque sont, par ailleurs, redoutés dans un pays en pleine campagne électorale.

Plus de cinq millions de Burundais sont attendus aux urnes à l’occasion de nouvelles élections générales qui commenceront par la présidentielle, couplée aux législatives et aux municipales, le même jour du 20 prochain.

Seul le vote de la diaspora burundaise à l'étranger a été annulé en raison du COVID-19 dans les pays d'accueil.

Le Burundi a, par ailleurs, passé, samedi, son quatrième week-end sans championnat national de football, suspendu « jusqu’à nouvel ordre », officiellement pour céder les stades aux acteurs politiques engagés dans les prochaines élections.

