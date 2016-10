Des étudiants africains vont bénéficier d'un programme de bourses de 27 millions de dollars

04 Octobre 2016

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) - Environ 200 étudiants africains vont bénéficier de l'opportunité d'étudier dans une université de premier plan grâce à un nouveau lot de bourses.

Le partenariat de l'Université d'Édimbourg avec The MasterCard Foundation y allouera 27 millions de dollars sur sept ans. Cette somme garantira l'accès à l'éducation pour de jeunes chefs de file brillants, qui s'engagent personnellement à changer leur environnement et à améliorer la vie des autres.

Des bourses complètes seront offertes à 80 étudiants africains de premier et deuxième cycle et 120 étudiants africains de troisième cycle. L'initiative permettra à l'Université d'Édimbourg d'offrir des opportunités aux meilleurs et plus doués étudiants africains.

Munini Musembi, de Nairobi au Kenya, est l'une des premières bénéficiaires du premier cycle. Munini va commencer son éducation secondaire et étudiera bientôt l'ingénierie mécanique à Édimbourg.

Elle déclare : « J'étais tellement heureuse quand j'ai reçu la bourse The MasterCard Foundation pour étudier à Édimbourg. Nous sommes le premier groupe d'étudiants boursiers de The MasterCard Foundation. L'expérience sera des plus enrichissantes. J'espère qu'elle pourra aussi être utile aux futurs étudiants du programme à l'Université. La route a été longue, mais je suis très reconnaissante d'avoir cette opportunité. »

L'Université va travailler avec des partenaires pour recruter des étudiants doués, à fort potentiel, mais qui sont confrontés à d'importants obstacles financiers pour entrer dans l'éducation secondaire.

Ces étudiants recevront un soutien complet pour parvenir à étudier à Édimbourg.

Ils bénéficieront d'éléments de formation hors programme, y compris des écoles d'été et des stages, qui leur permettront de développer leurs capacités et d'avoir un impact positif sur leur pays et leur communauté quand ils y reviendront.

L'Afrique est en train de connaître une croissance de la population phénoménale, jointe à une stagnation de la croissance de l'économie et de l'emploi. L'Université espère former une nouvelle génération de leaders africains qui créeront des opportunités pour les autres.

À ce jour, le Scholars Program (programme pour les étudiants) a consacré plus de 700 millions de dollars à soutenir l'éducation et l'esprit d'initiative de plus de 30 000 jeunes. L'Université d'Édimbourg est la première en Europe à collaborer avec le Scholars Program de The MasterCard Foundation.

Cette annonce intervient dans le cadre de la Semaine africaine de l'Université d'Édimbourg, une série d'évènements du 3 au 7 octobre, qui souligne les partenariats et la recherche de l'Université en Afrique.

L'Université d'Édimbourg s'engage à élargir l'accès aux étudiants du monde entier.

L'an dernier, Édimbourg avait accueilli 583 étudiants de 33 pays d'Afrique. Les plus grands groupes de l'Université en 2015/16 ont inclus 124 étudiants du Nigeria, 117 étudiants d'Afrique du Sud et 76 étudiants du Kenya.

L'Université s'implique dans des recherches multidisciplinaires liées à l'Afrique au travers des quatre Académies globales d'Édimbourg : développement, santé, justice, environnement et société.

Édimbourg est un chef de file mondial sur les recherches africaines et le plus grand noyau de recherche de son genre en Europe.

