Malawi : Le FMI approuve un crédit d'un million de dollars américains en faveur du Malawi pour le soutenir dans sa riposte contre le COVID-19

02 Mai 2020

Lilongwe, Malawi, 2 mai (Infosplusgabon) - Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, ce samedi, le décaissement d'un montant de 91 millions de dollars américains au titre du Facilité de Crédit Rapide (RCF) en faveur du Malawi pour l'aider à satisfaire les besoins urgents de la balance des paiements engendrés par la pandémie du Covid-19.

Le FMI a également souligné que le Malawi était en train d'être sévèrement affecté par la pandémie du COVID-19, alors que les conséquences découlant du ralentissement économique au niveau mondial et de la perturbation économique dans la région de l'Afrique australe étaient également en train d'impacter négativement le commerce international, le tourisme, les recettes, les investissements et la consommation.

"Selon les prévisions, la pandémie va affecter considérablement le Malawi, y compris les perspectives économiques à court terme, qui se sont détériorées de manière significative", a indiqué le FMI, dans un communiqué.

Les autorités malawites, rappelle-t-on, ont riposté de manière proactive face à la pandémie avec un plan de riposte national soutenu par l'organisation mondiale de la Santé et les autres partenaires au développement et avec des mesures visant à préserver la stabilité macroéconomique tout en protégeant les couches les plus vulnérables.

Le confinement national décrété dans le pays pour endiguer la pandémie a également impacté les perspectives économiques à court terme, qui ont connu une détérioration significative, avec de grandes incertitudes entourant la durée et la propagation de la pandémie.

Parmi les politiques essentielles à adopter par les autorités, figurent, l'augmentation des dépenses consacrées au secteur de la santé, la consolidation des revenus et de la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables avec une assistance sociale élargie et des programmes d'achats de céréales, sans oublier l'allégement des contraintes de liquidités dans le système bancaire.

A la suite des discussions du Conseil d'administration du FMI sur le Malawi, le directeur général adjoint de l'institution financière internationale, Tao Zhang, a déclaré que ce financement d'urgence du FMI en faveur du Malawi au titre du Facilité de Crédit Rapide va permettre aux autorités malawites de combler les énormes déficits de financement externe et de catalyser de soutiens supplémentaires de la part de la communauté internationale.

"De soutiens financiers additionnels seront essentiels pour combler le déficit restant de financement extérieur et faciliter les interventions nécessaires pour alléger les impacts socio-économiques de la pandémie, tout en préservant la stabilité macroéconomique du pays durement acquise", a-t-il souligné.

"Un accroissement du déficit budgétaire est approprié dans le court terme, au regard des coûts fiscaux qui sont associés au ralentissement économique et des besoins supplémentaires essentiels en matière de dépense sociale et de dépenses dans le domaine des soins de santé, qui devraient être exécutées de manière transparente et orientées vers les couches les plus affectées de la Société." a préconisé le haut-fonctionnaire du FMI.

Selon M. Zhang, l'engagement des autorités par rapport aux dépenses consacrées à la lutte contre le COVID-19 est à saluer.

"Une fois que la crise sera terminée, il sera essentiel de sauvegarder la soutenabilité de la dette à moyen terme en renforçant la mobilisation des recettes nationales et en renforçant la gestion financière publique", a-t-il conclu.

