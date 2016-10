Burkina : Deuxième jour de grève des médias publics

04 Octobre 2016

Burkina-Divers-Grève du secteur des médias publics

LIBREVILLE, 4 octobre (Infosplusgabon) - Au deuxième jour de leur grève de trois jours, les journalistes des médias publics burkinabè ont durci, une fois de plus, le ton, en bloquant le fonctionnement des organes de presse, a constaté la Pana sur place.

La grève de 72 heures décrétées par le syndicat national autonome des travailleurs de l’information et de la culture (SYNATIC) est entrée dans sa deuxième journée, ce mardi, avec le même engouement de la part des journalistes.

Les travailleurs de ces médias ont encore déserté les organes insistant sur le fait que le gouvernement ne sert que du «dilatoire».

Ils exigent, entre autres, l’élaboration et l’adoption d’un statut particulier pour l’amélioration conséquente de leurs conditions de vie et de travail, le reclassement de certains agents bloqués depuis 2004 et une compensation pour ceux qui sont décédés et ceux qui ont été admis à la retraite et l’harmonisation et la hausse de l’indemnité de code vestimentaire.

