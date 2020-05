Niger : Création d’une Direction Générale de la Qualité, des Evaluations et des Accréditations

02 Mai 2020

Niamey, Niger, 2 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérien vient de créer au sein du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, une Direction Générale de la Qualité, des Evaluations et des Accréditations pour satisfaire aux exigences de la qualité.

Cette nouvelle Direction aura notamment pour missions de définir les standards de qualité à respecter par les établissements d’enseignement supérieur ; de concevoir un mécanisme et des procédures de garantie et d’évaluation de la qualité des programmes de formation et des établissements, indique-t-on.

L’enseignement supérieur au Niger a connu, depuis quelques années, une expansion, avec notamment la création d’universités publiques dans les huit régions du pays et la libéralisation de l’offre d’enseignement supérieur et de recherche.

"Cependant les offres de formation ne répondent pas toujours aux exigences de qualité", souligne le gouvernement, dans un communiqué.

