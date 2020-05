Le président du Parlement libyen réaffirme le but de son initiative politique pour sortir de la crise

02 Mai 2020

Tripoli, Libye, 2 mai (Infosplusgabon) - Le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, a affirmé que l'initiative politique qu'il a présentée la semaine dernière portant sur la restructuration du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale "vise à sortir de la crise en Libye avec un minimum de dégâts".

M. Saleh a ajouté, cité samedi par la presse libyenne, qu'il n'y avait pas de différend entre la présidence de la Chambre des représentants et l'Armée nationale libyenne, soulignant qu'"il n'y a pas de contradiction entre l'initiative de la présidence de la Chambre des représentants et le commandant de l'armée, le maréchal Khalifa Haftar, au sujet de la nécessité d'abandonner l'accord de Skhirat et de sortir de l'impasse politique dans le pays".

Le chef de l'armée nationale libyenne basée à l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé avoir été mandaté par les citoyens Libyens pour diriger le pays, indiquant l'abandon de l'accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat, au Maroc, par les belligérants sous les auspices des Nations unies.

Mais cette annonce a été largement rejetée aussi bien au niveau local qu'international, en évoquant que l'accord politique libyen est le seul cadre du processus politique reconnu par la communauté internationale et que l'avenir de la Libye ne peut pas être déterminé par une décision unilatérale.

Le président du Parlement, Aguila Saleh, a ajouté que l'initiative qu'"il a présentée pour sortir de la crise libyenne est basée sur la réalité et la nature de la société libyenne," notant que "toute initiative politique qui ignore l'une des régions de la Libye; (Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan), ne trouvera pas de chemin vers le succès".

Le président du Parlement a présenté une initiative basée sur le fait que "chacune des trois régions choisira individuellement celui qui la représentera au Conseil présidentiel composé d'un président et de deux vice-présidents, en accord entre eux ou par vote secret sous la supervision de l'ONU".

L'initiative prévoit que le Conseil présidentiel, après son approbation, nomme le Premier ministre et ses adjoints représentant les trois régions pour former un gouvernement qui sera présenté à la Chambre des représentants pour le vote de confiance, a ajouté m. Saleh dans sa proposition, qui stipule que le Premier ministre et ses deux adjoints seront partenaires dans l'adoption des décisions du Conseil des ministres.

Cette initiative a reçu le soutien de nombreux pays et organisations internationales comme étant un choix réaliste pouvant fédérer l'adhésion des différentes parties libyennes.

