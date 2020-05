Coronavirus : Levée partielle du confinement au Zimbabwe

02 Mai 2020

Harare, Zimbabwe, 2 mai (Infosplusgabon) - Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a partiellement levé le confinement national du fait du coronavirus (COVID-19), tout en le prolongeant de 14 jours et a annoncé un plan de relance économique de 18 milliards de dollars zimbabwéens (soit 720 millions de dollars américains).

Le Zimbabwe a été soumis à un confinement national pendant les 34 derniers jours, qui devait prendre fin le 3 mai. La deuxième prolongation de 14 jours devrait être entièrement levée d'ici le 18 mai.

"Constatant qu'il y avait maintenant une augmentation progressive des infections, le confinement se poursuivra pendant les 14 prochains jours, mais sera relâché au niveau 2".

Cela implique que toutes les personnes doivent porter des masques de tout type, y compris des masques faits maison, en dehors de leur domicile, a déclaré M. Mnangagwa, dans un discours sur l'état de la nation vendredi.

Cela implique également la réouverture des industries et du commerce, à condition que les entreprises garantissent un test de diagnostic rapide obligatoire pour tous les employés, la distanciation sociale sur le lieu de travail, l'assainissement, et le port obligatoire de masques pour l’ensemble de leurs employés. Les heures d'ouverture seront de 8h à 15h.

Le président Mnangagwa a déclaré que seuls les bus, et non les kombis ou les taxis ordinaires, assureront les services de transport public pendant cette période, à condition qu'ils soient désinfectés deux fois par jour et qu'ils installent des systèmes de dépistage pour le COVID-19.

Il a déclaré que le maintien des protocoles obligatoires et de quarantaine en accord avec les normes régionales et internationales se poursuivra.

"Les résidents et les voyageurs internationaux qui rentrent au pays seront mis en quarantaine obligatoire pendant 21 jours, avec des tests complets le premier, le deuxième et le 21ème jour".

Les églises, les gymnases, les magasins de bouteilles, les bars, les brasseries et autres installations de loisirs et de détente resteront fermés tandis que les rassemblements de moins de 50 personnes seront maintenus.

La levée partielle du confinement est destinée à relancer certains secteurs de l'économie et, à ce titre, sera accompagnée d'un plan de relance économique de 18 milliards de ZWL.

Ce montant représente 9 % du produit intérieur brut et 28,6 % du budget national pour 2020.

"Ce paquet sera également utilisé pour répondre aux besoins des petites industries, améliorer les installations sanitaires, réduire la pauvreté et les difficultés et aider les groupes vulnérables de notre société".

Sur ce montant, 2,4 milliards de ZWL (soit 96 millions de dollars américains) iront à un programme de subvention alimentaire, 500 millions de ZWL (20 millions de dollars américains) au tourisme et à l'hôtellerie, 1 milliard de ZWL (40 millions de dollars américains) à l'industrie minière, 3 milliards de ZWL (120 millions de dollars américains) à l'industrie manufacturière et 1 milliard de ZWL à la production agricole.

"Nous sommes optimistes quant au fait que ce plan de sauvetage et de stimulation économique de 18 milliards de ZWL relancera l'économie zimbabwéenne sur une trajectoire solide, caractérisée par une productivité plus élevée et favorable au maintien et à la création d'emplois", a déclaré M. Mnangagwa.

En outre, un autre milliard de ZWL sera alloué au secteur de la santé pour lutter contre le COVID-19. Ces fonds serviront à améliorer les hôpitaux ainsi qu'à augmenter le nombre de kits de dépistage, d'équipements de protection individuelle et de médicaments pour lutter contre le coronavirus.

"Une réduction d'impôt sur le revenu est instituée avec effet immédiat pour les travailleurs de la santé et les établissements de soins de santé pour au moins six mois", a déclaré M. Mnangagwa.

Dans le secteur de l'éducation, toutes les écoles, du primaire au tertiaire, resteront fermées.

M. Mnangagwa a appelé les ministères de l'Education primaire et secondaire et celui de l'Enseignement supérieur et tertiaire à faire preuve d'innovation pendant cette période pour s'assurer que les étudiants peuvent encore apprendre, ce qui inclut l'utilisation de plateformes en ligne.

