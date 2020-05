Mahama Kappiah nommé ambassadeur de la CEDEAO auprès des Nations unies

02 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 2 mai (Infosplusgabon) - Mahama Kappiah a été nommé ambassadeur de la CEDEAO auprès des Nations unies, a annoncé, vendredi, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans un communiqué.

Le communiqué indique que pour ses contributions exemplaires au secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, il a reçu le prix du leader africain de l'énergie pour l'année pour ses performances et son innovation exceptionnelles dans le secteur de l'énergie, et le Green Future Leadership Award pour avoir conduit un changement social positif en 2017.

Mahama Kappiah est un membre du conseil d'administration d'importantes organisations internationales dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), le Clean Energy Solutions Center, et membre de la plateforme de haut niveau Afrique-Europe pour les investissements dans les énergies durables (SEI Platform).

Il sera remplacé par M. Bah Saho qui agira en tant que directeur exécutif du CEREEC. M. Saho occupe ce poste avec une riche expérience s'étalant sur une période de plus de 25 ans dans le secteur de l'énergie.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon