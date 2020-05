Les États-unis apportent une nouvelle aide au Soudan dans la lutte contre le COVID-19

02 Mai 2020

Khartoum, Soudan, 2 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement américain a annoncé, vendredi, une aide supplémentaire pour la réponse du Soudan au COVID-19 qui s'élève maintenant à 23,1 millions.

Un communiqué de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a expliqué que l'aide comprend 16,8 millions de dollars pour la communication publique en vue de la prévention de l'infection, la surveillance de la maladie, le contrôle de l'infection, la gestion des cas et les programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène, et 5 millions de dollars d'aide en espèces aux familles vulnérables touchées par la pandémie du COVID-19.

Elle a ajouté que la nouvelle aide comprenait également plus de 1,3 million de dollars pour les efforts de réponse humanitaire aux réfugiés au Soudan.

