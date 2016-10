Afrique : Des ministres discutent à Rome de l'impact des denrées alimentaires sur un développement agricole durable

03 Octobre 2016

LIBREVILLE, 3 octobre (Infosplusgabon) - Les ministres de l'Agriculture et du Commerce d'une vingtaine de pays sont réunis avec d'autres experts et responsables de haut niveau à Rome, en Italie, pour échanger sur leurs expériences et discuter des implications politiques spécifiques du comportement à long terme des prix agricoles, y compris des éventuelles hausses périodiques.

Les participants à cette réunion d'une journée vont également se pencher sur la baisse actuelle des prix des denrées agricoles dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour réaliser l'Agenda 2030 pour un développement durable et les objectifs de développement durable, a annoncé l'agence alimentaire des Nations Unies dans un communiqué ce lundi.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a noté que les prix des denrées agricoles ont enregistré des hausses spectaculaires entre 2008 et 2012, ce qui a déclenché des émeutes dans plusieurs pays.

Elle a indiqué que si les prix sont devenus moins instables et baissent désormais régulièrement, ils restent plus élevés que ceux des années 90.

La réunion de Rome, qui va également comprendre quatre discussions de table ronde, va explorer plusieurs thèmes comme les réponses des politiques commerciales aux défis tels que le changement climatique, la malnutrition et la dépendance à l'égard des produits de base ainsi que le statut actuel de la politique commerciale dans l'alimentation et l'agriculture.

Des résumés de ces tables rondes seront présentés lors de la cérémonie de clôture de la réunion, selon le communiqué. (Source Pana).

