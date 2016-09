Afrique : Ecobank nomme Greg Davis au poste de Directeur Financier et Directeur Exécutif Groupe, Finance

30 Septembre 2016

Afrique-Economie- Nomination du Directeur Financier et Directeur Exécutif Groupe, Finance

LIBREVILLE, 30 septembre (Infosplusgabon) - Transnational Incorporated (ETI), a annoncé jeudi à travers un communiqué de presse la nomination de M. Greg Davis en qualité de Directeur Financier et Directeur Exécutif Groupe, Finance. Il sera chargé de superviser et d'assurer la gestion stratégique de tous les aspects financiers et fiscaux des opérations de financement de la banque.

Selon le communiqué de presse, « M. Davis possède une vaste expérience et connaissance du paysage bancaire africain, pour avoir travaillé auprès de plusieurs institutions financières en Afrique, à des postes similaires ».

Il rejoint Ecobank alors qu’il était précédemment le Directeur Financier pour toutes les opérations de la Standard Bank en Afrique (hors Afrique du Sud). A ce poste, M. Davis était responsable de la stratégie et de la supervision de la fonction financière, et dirigeait 400 collaborateurs dans 19 pays africains.

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank a déclaré : "Greg arrive avec une expertise remarquable en finance et une grande expérience en meilleures pratiques. Je suis ravi de l'accueillir au nom de l'équipe de direction du Groupe Ecobank. Sa grande connaissance de la finance bancaire dans les aspects notamment de la Banque des particuliers et des grandes entreprises et Banque Commerciale, nous sera d'un apport inestimable alors que se met en place notre stratégie pour l'institution".

La nomination de M. Davis fait suite à une réorganisation au sein de Ecobank en 2016, et une nouvelle stratégie qui fournit le cadre adéquat pour servir les clients plus efficacement, tout en améliorant la gestion des coûts et des risques, et l'optimisation du bilan du groupe.

Précédemment, il avait occupé les fonctions de Directeur Financier du Corporate Banking Afrique à la Barclays Bank. Il avait également travaillé au sein des pôles d’activités de la Barclays Bank, Western Europe Retail Bank, Global Retail et Commercial Banking. Avant cela, il avait travaillé à PricewaterhouseCoopers.

M. Davis a affirmé : "Je suis heureux de rejoindre Ecobank pour faire avancer la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de la banque panafricaine leader. Je suis impatient de contribuer à améliorer la fonction finance pour permettre à ce département d’atteindre ses objectifs." (Source Ecobank).

