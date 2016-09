L'OMS rapporte que des millions de personnes vivent dans une excessive pollution de l'air

28 Septembre 2016

Santé-OMS-Pollution de l’air

LIBREVILLE, 28 septembre (Infosplusgabon) – Avec quelque 6,5 millions de personnes mourant chaque année de la pollution de l'air et 92 pour cent de la population mondiale vivant dans des endroits où les niveaux dépassent les limites recommandées, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé mardi le profil le plus détaillé du fléau, dans le but de réduire le nombre de victimes.

Dans un communiqué, la directrice de l'OMS du Département de la santé publique, de l'environnement et des déterminants sociaux de la santé, Dr Maria Neira, a déclaré: "une action rapide pour lutter contre la pollution de l'air ne peut pas venir assez vite", tout en notant que la population mondiale a atteint 7,35 milliards l'année dernière.

"Des solutions existent avec un système de transport durable dans les villes, la gestion des déchets solides, l'accès à l'énergie domestique et aux fourneaux de cuisine, ainsi que les énergies renouvelables et la réduction des émissions industrielles", a-t-elle déclaré.

Dr Neira a déclaré que près de 90 pour cent des décès surviennent dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, avec près de deux sur trois se produisant dans les régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental.

Selon elle, " la pollution de l'air continue de prendre un péage sur la santé des populations les plus vulnérables - les femmes, les enfants et les personnes âgées et pour que les personnes soient en bonne santé, elles doivent respirer un air pur de leur premier à leur dernier souffle."

Elle a révélé que les principales sources de pollution de l'air comprennent les modes inefficaces de transport, le combustible des ménages et l'incinération des déchets, les centrales électriques au charbon et les activités industrielles, tout en notant: "Mais ce n'est pas toute pollution de l'air qui provient de l'activité humaine, par exemple, la qualité de l'air peut aussi être influencée par les tempêtes de poussière, en particulier dans les régions proches des déserts".

"Le nouveau modèle de l'OMS montre les pays où le danger des taches de pollution de l'air se trouve et fournit une base de référence pour le suivi des progrès pour lutter contre", a déclaré le responsable de l'OMS.

"Ce nouveau modèle est un grand pas en avant vers des estimations encore plus confiantes de l'énorme fardeau mondial de plus de six millions de morts - un sur neuf du nombre total de décès dans le monde - de l'exposition à la pollution de l'air intérieur et extérieur", a déclaré Dr Neira.

Les recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air ambiant limitent l'exposition moyenne annuelle aux particules avec un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5), tels que le sulfate, les nitrates et le carbone noir, qui pénètrent profondément dans les poumons et dans le système cardio-vasculaire, ce qui pose les plus grands risques pour la santé .

Développées en collaboration avec l'université de Bath au Royaume-Uni, elles représentent les données de santé de l'OMS liées à la pollution de l'air extérieur les plus détaillées jamais obtenues, sur la base de mesures satellitaires, des modèles de transport aérien et des surveillants de station au sol pour plus de 3 mille emplacements, à la fois aux plans rural et urbain.

L'OMS a déclaré que quelque trois millions de morts par an sont liés à l'exposition à la pollution de l'air extérieur. La pollution de l'air intérieur peut être tout aussi mortelle. En 2012, on estime que 6,5 millions de décès (11,6 pour cent de tous les décès dans le monde) ont été associés à la pollution de l'air intérieur et extérieur ensemble.

Les Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les 193 Etats membres de l'ONU à New York l'année dernière, appellent à réduire sensiblement le nombre de décès et de maladies de la pollution de l'air.

En mai dernier, l'OMS avait publié une nouvelle feuille de route pour une action accélérée avec les secteurs locaux de la santé de plus en plus suivis et assumant un rôle de leadership plus important dans les politiques nationales concernant la pollution de l'air. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/TON/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon