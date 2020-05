Mali : Le FMI approuve un décaissement de 200 millions de dollars américains en faveur du Mali pour aider le pays à faire face au Covid-19

01 Mai 2020

Bamako, Mali, 1er mai (Infosplusgabon) - Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le décaissement de 200 millions de dollars américains au titre du Facilité de Crédit Rapide (RCF) en faveur du Mali pour aider ce pays de l'Afrique de l'Ouest à satisfaire les besoins urgents de la balance des paiements et des besoins budgétaires engendrés par la pandémie du COVID-19.

Selon le Fonds, cette assistance financière contribuera à soutenir les dépenses urgentes dans le domaine des services sanitaires et portera un secours aux entreprises et aux ménages affectés, tout en préservant les dépenses sociales globales.

Dans un communiqué de presse publié, ce vendredi, le FMI a déclaré que le COVID-19 a frappé de plein fouet l'économie malienne, au moment où le pays était déjà en proie à une situation sécuritaire et sociale instable. Les prévisions économiques ont connu une détérioration significative et la croissance, selon les prévisions, va subir un ralentissement à hauteur de moins de 1%, accroissant ainsi le niveau de chômage élevé et de la pauvreté dans le pays.

Quoique les autorités maliennes aient répondu de manière rapide avec l'adoption de mesures visant à endiguer la propagation du virus et à alléger ses impacts sur le plan social et économique, le FMI a, toutefois, souligné que ces mesures d'urgence couplées à un ralentissement économique accroîtront le déficit budgétaire et les besoins de financement du pays.

"S'ils ne sont pas résolus, ces besoins de financements vont reléguer au second plan les dépenses sociales et en terme de développement", souligne le communiqué.

A la suite des discussions du Conseil d'administration du FMI sur le Mali, le directeur général adjoint de l'institution financière internationale, Mitsuhiro Furusuwa, a souligné que la pandémie du COVID-19 était en train d'avoir des impacts négatifs considérables sur la croissance économique malienne et la santé publique, ainsi que les problèmes sécuritaires qui secouent le pays.

La baisse des activités économiques, les conséquences engendrées par les chocs financiers et le ralentissement du commerce mondial, et les mesures budgétaires prises pour combattre la crise ont crée un besoin urgent de la balance des paiements et des besoins de financement du budget, a-t-il indiqué.

"La crise et la réponse politique entraineront un accroissement temporaire du déficit budgétaire. Les autorités sont en train de prendre des mesures pour limiter les pressions fiscales à travers une redéfinition des plans de dépense, mais d'importants financements supplémentaires seront requis pour préserver la stabilité macroéconomique et les acquis en matière de développement", a souligné M. Furusawa.

"Le financement d'urgence au titre du Facilité de Crédit Rapide, à la suite de la récente approbation de l'allégement du service de la dette par le FMI, soutiendra la réponse des autorités face à la crise, mais un soutien additionnel de la Communauté internationale des bailleurs de fonds sera nécessaire pour atténuer ses effets sur le plan social et économique. L'engagement des autorités au respect des normes élevées relatives à la transparence et à la gouvernance dans la gestion de l'aide financière des bailleurs est à saluer.

Une fois que la crise sera terminée, un retour de manière graduelle aux réformes initiées dans le cadre du programme soutenu par le programme élargi de Crédit (ECF) serait nécessaire pour la préservation de la soutenabilité de la dette et de la réalisation d'une croissance forte et inclusive", a-t-il conclu.

