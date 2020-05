Réduction des primes des joueurs de l'équipe nationale de football de Guinée

01 Mai 2020

Conakry, Guinée, 1er mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement guinéen a procédé à la réduction des primes des joueurs de l’équipe nationale senior et de leur encadrement technique, a-t-on appris vendredi, de source sportive proche de la Ligue guinéenne professionnelle de football (LGPF).

Un arrêté conjoint, signé par les ministres des Sports, celui du Budget, ainsi que celui de l’Economie et des Finances, précise la même source, a pris en début de semaine la décision de réduire les primes des sociétaires du Syli national.

Plusieurs observateurs assurent que le scandale de racket dénoncé à l’issue de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football jouée en Egypte, est à la base de cette mesure qu’ils estiment juste.

Les joueurs et les encadreurs toucheront désormais 20.000 dollars contre 30.000 dollars précédemment, 10.000 dollars en cas de qualification pour les huitièmes, 12. 500 dollars en quarts de finale, 20.000 dollars en demi-finales et 30.000 dollars s’ils atteignent la finale.

L’encadrement technique est désormais divisé en deux, les joueurs d'un côté, puis l’encadrement technique et l’encadrement d’appui de l'autre.

Les encadreurs techniques sont l’entraîneur, ses premier et second assistants, le préparateur physique, le préparateur des gardiens, le médecin, le kinésithérapeute.

Désormais, la prime de victoire à domicile est fixée à 1.500 dollars pour les joueurs et encadreurs techniques, 2.000 dollars pour la prime de déplacement, 2.000 dollars pour la prime de victoire à l’extérieur et 1.000 dollars pour la prime de match nul à l’extérieur.

De retour de la CAN d’Egypte, rappelle-t-on, le sélectionneur belge, Paul Put, a été radié à vie de toute activité sportive en Guinée après son limogeage à cause de «la piètre prestation» du Onze national et des soupçons de corruption.

L’entraîneur belge avait affirmé devant un jury de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) qu’il a été racketté par le premier vice-président de la structure, Amadou Diaby, lui aussi suspendu de toute activité sportive pendant 7 ans.

FIN/ INFOSPLUSGABON/DSX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon