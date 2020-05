Coronavirus : Convocation d’un Comité d’urgence pour décider de l’avenir de la saison sportive 2019 -2020 au Burkina Faso

01 Mai 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 1er mai (Infosplusgabon) - La Fédération burkinabè de football (FBF) a convoqué un comité d’urgence pour statuer, le 4 mai prochain, sur l’avenir de la saison sportive 2019-2020 au Burkina Faso dont les compétitions sont à l’arrêt depuis l’apparition du coronavirus au mois de mars, a-t-on appris de source sportive.

Interrompu à la 24ème journée, soit à 6 journées de la fin, le championnat national de D1 tout comme la coupe du Faso stoppée au stade des quarts de finale avec 7 matches en souffrance, sont incertains et ne permettent pas de désigner à terme, les représentants du Burkina Faso aux campagnes africaines des clubs, indique la FBF dans une note d’information.

Il en est de même pour les désignations des équipes championnes ou des montées et des descentes en divisions supérieures et inférieures dans les autres compétitions organisées par la FBF, comme le football féminin, le football des catégories jeunes la D3 et la D2 bien que cette dernière ait été conclue dans les délais.

En tant qu’instance statutaire de la fédération burkinabé de football chargée de traiter toutes les affaires nécessitant le réglement entre deux sessions de l’Assemblée Générale, le comité d’urgence est appelé à la rescousse, conformément à l’article 39 du statut de la FBF.

Composé du président du Comité exécutif de la FBF, du 1er vice-président, du vice-président chargé des finances, du secrétaire général, du secrétaire exécutif du Département des compétitions nationales, du président de la Ligue du centre de football représentant les ligues régionales et de Rahimo FC répondant au nom des clubs, le comité d’urgence devra décider au plus vite, de la suite à donner aux compétitions de la saison, compte tenu de la situation et des événements en cours.

"Ce qui permettra à la FBF de répondre promptement aux injonctions de la CAF qui souhaite voir l’ensemble des fédérations africaines de football affiliées, lui communiquer officiellement avant la date butoir du 5 mai, toute décision de poursuivre ou d’annuler les compétitions de la saison 2019-2020 et de préciser la stratégie envisagée pour finaliser le processus".

