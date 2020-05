Forte réduction des prix des carburants par le gouvernement gambien en raison du COVID-19

01 Mai 2020

Banjul, Gambie, 1er mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement gambien a annoncé ce vendredi, une réduction considérable des prix à la pompe du carburant au titre de "l'aide d'urgence" dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19 et par le confinement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

“La population est informée que le ministère de l'Economie et des inances, conformément à la politique gouvernementale d'atténuation de l'impact du COVID-19 sur la vie et les moyens de subsistance, a procédé à la plus grande réduction des prix de vente du carburant jamais réalisée en Gambie", indique un communiqué du gouvernement.

Effectifs à partir du 30 avril, ces prix de vente appliqués sur l'ensemble du territoire gambien se présentent comme suit : Essence, 40 dalasis le litre contre 49,36 dalasis précédemment; Diesel, 43 dalasis le litre contre 50,04 auparavant et le Kérosène, 30 dalasis le litre contre 41,35 avant (1 dollar américain=51,5 dalasis).

D'après le communiqué, ce geste de bonne volonté vise à soulager les opérateurs de transport en commun compte tenu de la directive présidentielle limitant le nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun.

Depuis février 2020, le gouvernement gambien a procédé à une réduction cumulée de 12,62 (soit 25%), 11,94 (23%), et 19,23 (44%) sur les prix de l'essence, du diesel et du kérosene, respectivement.

De la même façon, le ministère de l'Economie et des finances, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche, des sciences et de la technologie, a annoncé un programme d'aide de 29,1 millions de dalasis destinée aux étudiants gambiens à l'étranger.

Un fonds de 12,9 millions de dalasis a été alloué à 836 étudiants qui ne sont pas financés par le gouvernement et une enveloppe de 16,2 millions de dalasis sera versée au programme de bourse financés par le gouvernement, note le communiqué.

“Le programme d'aide vise à soutenir les étudiants gambiens boursiers et non boursiers à travers le monde. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche, des sciences et de la technologie se chargera de la distribution de cette aide au nom du gouvernement", ajoute le communiqué.

