Le Rwanda annonce un assouplissement du confinement

Kigali, Rwanda, 1er mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement rwandais a annoncé jeudi, à l'issue du Conseil des ministres, un début d'assouplissement, à partir du 4 mai, des mesures de confinement dues au COVID-19, comme un premier pas pour la "transition vers un retour à une situation normale".

Le Rwanda a adopté des mesures de confinement le 21 mars dernier après la confirmation du premier cas de COVID-19.

Selon un communiqué publié par le bureau du Premier ministre à Kigali, les services autorisés à reprendre le travail sont tenus de respecter toutes les mesures de prévention contre le COVID-19, conformément aux recommandations des professionnels de la santé.

Ces mesures de prévention consistent à se laver les mains régulièrement et proprement et à utiliser un équipement de protection comme les masques dans les lieux publics, indique le communiqué.

Alors que le pays commence à lever les mesures de confinement pour éviter que son économie n'en pâtisse, différents services dans les secteurs publics et privés ont été autorisés à reprendre leurs activités, mais les travailleurs ne doivent se déplacer que pour effectuer un travail "essentiel" s'ils ne peuvent pas le faire à domicile.

En outre, les grandes entreprises devront introduire un système de travail par shift pour faire respecter la distanciation physique, d'après les nouvelles instructions officielles.

La plupart des hôtels et restaurants seront autorisés à rouvrir pour des heures limitées et tous les moyens de transport, y compris les véhicules individuels ou les bus de transport en commun et les motos ne sont pas autorisés, surtout dans la ville de Kigali.

Les déplacements entre les différentes provinces de l'intérieur sont autorisés pour tous les moyens de transport, selon le communiqué signé par le Premier ministre, Edouard Ngirente.

Les offices religieux et tous les rassemblements ne sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre. Tous les établissements scolaires resteront fermés jusqu'en septembre, indique le communiqué.

Le Rwanda a passé ces 40 derniers jours dans un confinement strict, durant lequel un nombre limité de personnes était autorisé à quitter la maison pour acheter de la nourriture, des médicaments ou pour tout autre service important comme les banques.

