Maurice lance un plan de préparation pour ses hôpitaux

01 Mai 2020

Port-Louis, Maurice, 1er mai (Infosplusgabon) - L'Île Maurice va lancer un Plan de préparation pour ses services hospitaliers, en vue de les rendre le plus sûr possible pour les patients, les visiteurs et le personnel médical, dans le cadre de sa lutte contre le nouveau coronavirus.

Dans un communiqué rendu public jeud,i à l'issue de la réunion du conseil des ministres, les Services d'information gouvernementaux (GIS) ont donné les détails de ce Plan de préparation, qui met particulièrement l'accent sur les besoins en matière de recrutement de personnel pour prendre soin des patients.

D'après ce plan, des stocks suffisants de fournitures médicales et non médicales doivent être disponibles dans l'ensemble des cinq hôpitaux régionaux.

Un contrôle strict des points d'entrée pour le personnel de santé et la population sera imposé pour s'assurer que toutes les personnes entrant dans les locaux de l'hôpital portent un masque, utilisent du désinfectant pour les mains et verront leur température contrôlée.

Les mesures de distanciation sociale seront appliquées partout, y compris dans les salles d'attente et aux guichets.

Les services de soins externes et les services d'urgence et de traumatologie adopteront des horaires de travail flexibles pour éviter la congestion.

Les autres mesures concernent la priorisation accordée à toutes les interventions chirurgicales; la désinfection des hôpitaux; les visiteurs limités à une personne par patient dans les salles.

Dans un autre communiqué, le ministère de la Santé et du bien-être a confirmé que le pays comptait 332 cas confirmés de coronavirus

FIN/ INFOSPLUSGABON/PHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon