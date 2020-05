L'ONU appelle les belligérants libyens à arrêter les hostilités et à reprendre les pourparlers militaires

01 Mai 2020

Tripoli, Libye, 1er mai (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a exhorté les belligérants libyens à une cessation des opérations militaires et à une trêve durant Ramadan, mois de jeûne des musulmans, ainsi qu' à la reprise des pourparlers dans le cadre du Comité militaire conjoint 5+5, afin de parvenir à un cessez-le feu permanent.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la Mission onusienne indique "s'appuyer sur les divers appels libyens et internationaux à un cessez-le-feu, y compris la déclaration constructive de l'armée nationale libyenne annonçant une trêve pendant le Ramadan et la réponse du gouvernement de l'Accord national, pour appeler les deux parties à saisir cette occasion pour interrompre immédiatement toutes les opérations militaires et reprendre les pourparlers de la Commission militaire mixte 5 + 5 - sur une base virtuelle, si nécessaire - dans le but de parvenir à un cessez-le-feu permanent sur la base du projet d'accord proposé par la Mission le 23 février".

On rappelle que l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a annoncé, en réponse aux appels de certains pays, l'arrêt des opérations militaires de son côté durant le mois de Ramadan.

Réagissant à cette annonce, le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a fait part de sa méfiance à l'égard du respect par Haftar de ses engagements, demandant des "mécanismes et garanties internationales" de contrôle dans le cadre des pourparlers du Comité militaire 5+5 supervisés par les Nations unies

La MANUL se félicite "des initiatives qui permettront au peuple libyen, qui a subi de plein fouet ce conflit, d'observer le mois sacré du Ramadan en paix", ajoutant qu'"elle invitait instamment toutes les parties à s'abstenir de tout acte ou déclaration provocateur menaçant les perspectives d'une véritable trêve et sa durabilité".

Dans son communiqué, la Mission souligné que "cela comprend les tentatives d'utiliser des périodes de calme d'un côté ou de l'autre pour renforcer leur position", appelant "les Etats membres qui alimentent directement le conflit par leur fourniture d'armes et de mercenaires et la communauté internationale dans son ensemble à user de leur influence pour respecter et faire respecter l'embargo sur les armes, comme demandé dans les résultats de la Conférence de Berlin et inscrit dans les Nations Unies et la Résolution 2510 du Conseil de sécurité".

La MANUL estime que "la garantie ultime d'un cessez-le-feu durable ne repose pas seulement sur la bonne volonté des parties au conflit, mais sur l'engagement de la communauté internationale de respecter ses obligations, de rechercher et de préserver la paix et la sécurité en Libye".

Le processus politique en Libye connaît une impasse depuis la démission, le 2 mars dernier, de l'Envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, donnant lieu à une escalade militaire accentuée par le détournement de l'attention des différents acteurs internationaux en raison de la pandémie du Covid-19.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon