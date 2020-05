Échange téléphonique entre le président tunisien et le président du Conseil européen sur la situation en Libye

01 Mai 2020

Tunis, Tunisie, 1er mai (Infosplusgabon) - Les "excellentes" relations entre la Tunisie et ses partenaires traditionnels européens et la nécessité de trouver une nouvelle approche pour ces relations ont été au centre d'un échange téléphonique, jeudi, entre le président tunisien, Kais Saied, et le président du Conseil européen, Charles Michel.

Les deux hommes ont aussi réaffirmé l'importance d'une lutte collective contre la pandémie du nouveau coronavirus ( Covid-19) dans toutes les parties du monde.

Le chef de l'État tunisien a expliqué, à cette occasion, les raisons qui l'ont amené à prendre l'initiative de présenter au Conseil de sécurité un projet de résolution destiné à permettre le dépassement des approches traditionnelles et la compréhension étroite de la sécurité.

Le président du Conseil européen a exprimé son soutien à l'initiative tunisienne et à la nécessité de dépasser les différends entre certains pays, notamment, les grandes puissances.

Les deux parties ont également examiné la situation en Libye dont les complications, selon M. Saied, sont consécutives aux ingérences étrangères, réitérant que la solution à la crise ne peut provenir que des Libyens eux-mêmes.

