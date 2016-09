Egypte : Baisse de plus 50% des touristes en Egypte au premier semestre de 2016

26 Septembre 2016

Egypte-Economie-Tourisme

LIBREVILLE, 26 septembre (Infosplusgabon) - Le nombre de touristes en provenance de tous les pays du monde à destination de l'Egypte a baissé durant le premier semestre de 2016 pour atteindre 2,3 millions de visiteurs contre 4,8 millions pour la même période de l'année 2015, soit une baisse de 51,2 pc.

La plus importante baisse a été enregistrée par les touristes en provenance de la Russie, estimée à 54,9 pc, suivie de ceux du Royaume-Uni (14,9 pc) et l'Allemagne (6,4 pc), a précisé le service central égyptien pour la mobilisation générale et la statistique dans un communiqué publié lundi à l'occasion de la Journée internationale du tourisme, célébrée le 27 décembre de chaque année.

Selon le communiqué, le nombre de touristes enregistré durant toute l'année de 2015 a baissé pour atteindre 9,3 millions de visiteurs contre 9,9 millions en 2014, soit une baisse de 5,6 pc.

Le nombre total de touristes en provenance des pays arabes qui ont visité l'Egypte a atteint 1,7 million en 2015 contre 1,6 million en 2014, soit une baisse de 6,7 pc. (Source Pana).

FIN/INFOSPLUSGABON/LPT/GABON2016

© Copyright Infosplusgabon