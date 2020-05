COVID-19 : Les agences des Nations unies et la Banque mondiale publient des lignes directrices sur la feuille de route pour la réouverture des écoles en toute sécurité

01 Mai 2020

Paris, France, 1er mai (Infosplusgabon) - L'UNESCO, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque mondiale ont publié jeudi de nouvelles directives sur la réouverture des écoles en toute sécurité, alors que les fermetures d'écoles se poursuivent en raison de la pandémie de coronavirus qui touche près de 1,3 milliard d'élèves dans le monde.

Ces directives indiquent que les fermetures généralisées d'établissements scolaires en réponse à la pandémie du COVID-19 présentent un risque sans précédent pour l'éducation et le bien-être des enfants, en particulier pour les enfants les plus marginalisés qui dépendent de l'école pour leur éducation, leur santé, leur sécurité et leur nutrition.

Dans un communiqué de presse commun, les quatre institutions ont déclaré que les lignes directrices offraient des conseils pratiques aux autorités nationales et locales sur la manière d'assurer la sécurité des enfants lorsqu'ils retournent à l'école.

"Alors que de nombreux élèves accusent un retard dans leur apprentissage en raison de la fermeture prolongée des écoles, la décision, loin d'être simple, de savoir quand et comment rouvrir les écoles devrait être une priorité", a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

"Une fois que le feu vert aura été donné sur le front de la santé, il faudra mettre en place tout un ensemble de mesures pour s'assurer qu'aucun élève ne soit laissé pour compte. Ces lignes directrices offrent des orientations générales aux gouvernements et aux partenaires afin de faciliter la réouverture des écoles pour les élèves, les enseignants et les familles. Nous partageons un même objectif, celui de protéger et de faire progresser le droit à l'éducation pour chaque apprenant".

La directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore, a déclaré que l'augmentation des inégalités, les mauvais résultats en matière de santé, la violence, le travail et le mariage des enfants ne sont que quelques-unes des menaces à long terme pour les enfants qui ne vont pas à l'école.

"Nous savons que plus longtemps les enfants restent loin de l'école, moins ils ont de chances d'y retourner un jour. Si nous n'accordons pas la priorité à la réouverture des écoles - quand il est possible de le faire en toute sécurité - nous risquons de voir les progrès de l'éducation s'inverser de manière dévastatrice", a ajouté Mme Fore.

Les lignes directrices notent que s'il n'y avait pas encore suffisamment de preuves pour mesurer l'impact des fermetures d'écoles sur les taux de transmission des maladies, les effets négatifs des fermetures d'écoles sur la sécurité et l'apprentissage des enfants sont bien documentés.

Selon le communiqué, les progrès réalisés dans l'amélioration de l'accès à l'éducation des enfants au cours des dernières décennies risquent d'être compromis et, dans les pires cas, complètement annulés.

"Dans les pays les plus pauvres, les enfants comptent souvent sur les écoles pour leur seul repas de la journée. Mais comme de nombreuses écoles sont désormais fermées à cause de COVID, 370 millions d'enfants sont privés de ces repas nutritifs qui sont une bouée de sauvetage pour les familles pauvres. Ils sont également privés de l'aide sanitaire qu'ils reçoivent normalement à l'école. Cela pourrait causer des dommages durables, c'est pourquoi, lorsque les écoles rouvriront, il est essentiel que ces programmes de repas et ces services de santé soient rétablis, ce qui peut également contribuer à ramener les enfants les plus vulnérables à l'école", a déclaré David Beasley, directeur exécutif du PAM.

L'intérêt supérieur des enfants et les considérations générales de santé publique - fondées sur une évaluation des avantages et des risques associés à l'éducation, à la santé publique et aux facteurs socio-économiques - doivent être au centre des décisions des autorités nationales et locales de rouvrir les écoles, selon les lignes directrices.

Les écoles doivent examiner comment elles peuvent mieux rouvrir - avec un meilleur apprentissage et un soutien plus complet pour les enfants à l'école, y compris la santé, la nutrition, le soutien psycho-social et les installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène.

Alors que les pays sont aux prises avec le moment de la réouverture des écoles, l'UNESCO, l'UNICEF et le PAM - dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'éducation - ont exhorté les gouvernements à évaluer les avantages de l'enseignement en classe par rapport à l'apprentissage à distance, ainsi que les facteurs de risque liés à la réouverture des écoles, en notant les preuves peu concluantes concernant les risques d'infection liés à la fréquentation scolaire.

Présentées conjointement pour la première fois lors d'une réunion des ministres de l'éducation convoquée par l'UNESCO mercredi sur la planification de la réouverture des écoles, ces orientations comprennent

- Réforme des politiques : Les implications politiques concernent toutes les dimensions des lignes directrices, y compris des politiques claires pour l'ouverture et la fermeture des écoles en cas d'urgence sanitaire, les réformes nécessaires pour étendre l'accès équitable aux enfants marginalisés et non scolarisés ainsi que pour renforcer et normaliser les pratiques d'apprentissage à distance.

- Besoins de financement : Prendre en compte l'impact du COVID-19 sur l'éducation et investir dans le renforcement des systèmes éducatifs pour la reprise et la résilience.

- Sécurité des opérations : Assurer des conditions qui réduisent la transmission des maladies, protègent les services et matériels essentiels et favorisent un comportement sain. Cela inclut l'accès au savon et à l'eau propre pour le lavage des mains, des procédures sur les cas où le personnel ou les élèves ne se sentent pas bien, des protocoles sur la distanciation physique et de bonnes pratiques d'hygiène.

- Apprentissage compensatoire : Mettre l'accent sur les pratiques qui compensent le temps d'instruction perdu, renforcer la pédagogie et s'appuyer sur des modèles d'apprentissage hybrides tels que l'intégration d'approches dans l'enseignement à distance. Cela doit inclure des connaissances sur la transmission et la prévention des maladies.

Bien-être et protection : Mettre davantage l'accent sur le bien-être des élèves et renforcer la protection des enfants grâce à des mécanismes d'orientation améliorés et à la fourniture de services scolaires essentiels, notamment les soins de santé et l'alimentation scolaire.

Atteindre les plus marginalisés: Adapter les politiques et pratiques d'ouverture des écoles afin d'élargir l'accès aux groupes marginalisés tels que les enfants non scolarisés, les enfants déplacés et migrants et les minorités. Diversifier les communications et les actions de sensibilisation essentielles en les rendant disponibles dans les langues pertinentes et dans des formats accessibles.

"Une fois que les écoles commencent à rouvrir, la priorité est de réintégrer les élèves dans le milieu scolaire en toute sécurité et de manière à permettre une reprise de l'apprentissage, en particulier pour ceux qui ont subi les plus grandes pertes d'apprentissage. C'est un moment critique car il s'agit de la rampe de lancement d'une nouvelle norme qui devrait être plus efficace et plus équitable", a déclaré Jaime Saavedra, directeur mondial de l'éducation à la Banque mondiale

"Pour gérer les réouvertures, les écoles devront être préparées sur le plan logistique avec le personnel enseignant prêt. Et elles devront disposer de plans spécifiques pour soutenir la reprise des études des élèves les plus défavorisés. Les lignes directrices offrent un cadre pour aller de l'avant sur lequel les principales agences des Nations unies se sont alignées", a-t-il ajouté

