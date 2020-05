Coronavirus: L'ONU se prépare à une épidémie potentiellement dévastatrice dans le nord-est du Nigeria, ravagé par le conflit

01 Mai 2020

Abuja, Nigeria, 1er mai (Infosplusgabon) - Dans le nord-est du Nigeria, où le conflit armé a poussé des millions de personnes à fuir, l'OIM, l'agence des Nations unies pour les migrations, soutient la construction d'abris de mise en quarantaine, en prévision d'une épidémie de coronavirus (COVID-19) qui, selon elle, aurait des "conséquences dévastatrices" pour les personnes déplacées.

Les personnes déplacées sont déjà confrontées à des épidémies de plusieurs maladies mortelles, dont le choléra, le paludisme et la rougeole, et les combats ont gravement affaibli le système de santé : plus d'un tiers des installations ont été détruites lors des attaques, et l'accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires est limité, selon un communiqué des Nations unies.

L'OIM craint qu'une épidémie de COVID-19 n'exacerbe la situation actuelle, ce qui mettrait encore plus à rude épreuve les systèmes de santé perturbés, et pourrait submerger la capacité de réaction des agences humanitaires internationales. Une augmentation du nombre de cas est également susceptible d'accroître les projections actuelles de personnes dans le besoin.

Le communiqué note que le COVID-19 a atteint le nord-est du Nigeria avec la région, après une dizaine d'années d'un conflit violent qui a conduit à environ 7,9 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire.

Elle a indiqué que l'année 2019 a vu une recrudescence de la violence et que plus de 180.000 personnes ont fui leurs foyers.

La reprise du conflit a restreint les opérations humanitaires, les travailleurs humanitaires étant de plus en plus souvent la cible des groupes armés. Les bureaux et les logements des organisations humanitaires ont été touchés, et 12 travailleurs humanitaires ont été tués l'année dernière. Seuls 15 % de l'État de Borno sont actuellement accessibles aux agences humanitaires.

Selon le communiqué, malgré l'instabilité, les Nations unies et leurs partenaires poursuivent la construction d'abris de mise en quarantaine, qui serviront aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil dans les villes de Gwoza, Pulka, Bama, Dikwa et Monguno, au nord-est du pays.

Chaque abri contiendra des unités individuelles avec des latrines, des douches, une station de lavage des mains et des quartiers d'habitation. Afin de minimiser le risque de propagation du virus, les installations disposeront de zones d'entrée et d'enregistrement séparées, ainsi que de zones réservées au personnel de santé.

"Compte tenu de l'évolution rapide de la situation au Nigéria et dans le monde, nous devons veiller à ce que la santé des communautés déplacées et d'accueil soit un élément central de notre réponse", a déclaré Franz Celestin, chef de mission de l'OIM au Nigéria.

En plus de construire des abris de mise en quarantaine, l'OIM transfère les résidents des camps encombrés vers de nouvelles installations (environ la moitié des camps de Borno sont surpeuplés), diffuse des messages d'hygiène et offre des articles d'hygiène de base.

"La décongestion des camps a été un défi, mais c'est maintenant une priorité. J'appelle toutes les parties prenantes à contribuer de toute urgence aux efforts déployés pour décongestionner les camps dans le respect des droits et de la dignité des personnes", a déclaré Edward Kallon, coordinateur humanitaire au Nigeria.

Le plan de réponse humanitaire existant pour le Nigéria prévoit 86,2 millions de dollars pour les services de santé vitaux. L'OIM estime que ce besoin devrait augmenter d'un tiers, si le COVID-19 prend pied dans le nord-est.

L'argent sera nécessaire pour améliorer la coordination, la surveillance supplémentaire et la recherche des contacts, ainsi que pour permettre l'accès à des soins cliniques et à des traitements vitaux pour le COVID-19.

En outre, pour contrôler la propagation, il sera nécessaire d'acheter et d'administrer des tests et des équipements de protection pour les travailleurs de première ligne, de mettre en place des mesures supplémentaires de prévention et de contrôle, de partager les messages de communication des risques et de construire des abris de quarantaine et des centres d'isolement supplémentaires.

