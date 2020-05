Coronavirus : Les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Zambie décaissent 2,7 milliards K pour lutter contre le COVID - 19

01 Mai 2020

Lusaka, Zambie, 1er mai (Infosplusgabon) - Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale apporteront un soutien financier au gouvernement zambien dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué, publié jeudi, le ministre zambien des Finances, Bwalya Ng'andu, a déclaré que le soutien chaleureux de 2,7 milliards de K (1US = 20 K) des partenaires de coopération est un signe de leur engagement sans entrave à améliorer le bien-être des Zambiens, grâce à une collaboration étroite avec le gouvernement, sans exclusion aucune.

M. Ng'andu a également déclaré que la Zambie se réjouissait que la BAD ait assuré au pays que ses portes resteront ouvertes pour une aide supplémentaire au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Il a reconnu que le soutien de la BAD est une confirmation de son engagement à approfondir la coopération au développement avec la Zambie, maintenant et à l'avenir.

Le ministre des Finances a pris acte de l'assurance donnée par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis que la lutte contre le Covid-19 était une priorité essentielle qui continuera également à couvrir la lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et l'amélioration de la santé et de la nutrition des femmes et des enfants en Zambie.

M. N'gandu a déclaré que le soutien des États-Unis - bien qu'il s'agisse du pays le plus touché au monde et qu'il ait lui-même besoin d'énormes ressources pour prendre en charge les patients atteints de Covid-19 - démontre la solidité des relations séculaires entre les deux pays amis dans de nombreux domaines de l'activité et du bien-être humains.

La Banque mondiale a mis à disposition 57,60 millions de dollars américains (environ 1,05 milliard d'euros) dans le cadre de son mécanisme de réaction rapide. En outre, le gouvernement zambien a demandé 20 millions de dollars supplémentaires (environ 372 millions d'euros) dans le cadre du mécanisme de financement accéléré de la Banque (Covid-19 Fast Track Facility).

La BAD a approuvé 37,5 millions de dollars américains (environ 697,5 millions d'euros) dans le cadre de la Facilité de réponse rapide du Covid-19 du Groupe de la Banque. Les fonds serviront à l'achat de matériel médical, au dépistage des patients, à la réhabilitation des installations de quarantaine et à la sensibilisation des communautés. En outre, la BAD apportera son soutien aux zones à forte densité de population en offrant des désinfectants pour les mains, du savon, des bacs à eau, des installations pour se laver les mains et de l'eau propre et salubre pour lutter contre le Covid-19.

La BAD augmentera ces moyens avec les ressources du 15ème programme du Fonds africain de développement [ADF-15] et la composante inutilisée du 15ème programme du Fonds africain de développement [ADF-15].

La BAD offrira également des kits de sécurité alimentaire à environ 200.000 ménages en cas d'aggravation de la situation.

Le Royaume-Uni s'est engagé à soutenir l'augmentation des transferts sociaux en espèces

dans le cadre de son aide sociale de 705 millions d'euros. À cet effet, le Royaume-Uni s'est engagé à anticiper son soutien en vue de la pandémie du Covid-19 afin de garantir la protection des personnes vulnérables.

Les États-Unis ont approuvé une subvention de 14,5 millions de dollars (environ 270 millions de K) pour la lutte contre la COVID-19 en Zambie. Ce financement vient s'ajouter au soutien technique que le Centre américain de contrôle des maladies apporte au ministère de la Santé et à l'Institut national de santé publique de Zambie.

Le nombre de cas de COVID en Zambie - 19 – est maintenant passé à 106 en date de jeudi, avec 3 décès et 55 guérisons. Sur ce total, neuf sont de nouveaux cas enregistrés jeudi.

