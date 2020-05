Kenyatta nomme des chefs militaires de haut rang

01 Mai 2020

Nairobi, Kenya, 1er mai (Infosplusgabon) - Le président kényan Uhuru Kenyatta a nommé, jeudi, le général de corps d'armée Robert Kibochi comme son nouveau chef d'état-major militaire, ont indiqué des sources officielles.

Le général de corps d’armée Kibochi a également été promu au rang de général lors de changements au sein du haut commandement militaire, a indiqué le bureau du président.

Le nouveau chef d'état-major, qui était le vice-chef d'état-major, remplacera le général Samson Mwathethe, qui devrait prendre sa retraite à compter du 11 mai 2020, selon une dépêche de l'Unité présidentielle de communication stratégique (PSCU).

Le Président Kenyatta a également promu le général de division Levi Mghalu au rang de général de corps d’armée, et le général de brigade Jimson Mutai à celui de division.

Le général Kibochi occupera le poste clé de chef des forces de défense, le général de corps d’armée Mghalu celui de vice-chef d’état-major des forces de défense, alors que le général de brigade Mutai deviendra le chef d’état-major de la marine kényane.

Le Président Kenyatta a remercié le général Mwathethe pour les services exemplaires qu'il a rendus au Kenya au cours de ses 42 années de service militaire, dont cinq en tant que chef d'état-major.

"Nous avons vu une expansion significative de notre armée et une amélioration enviable de la capacité de défense de nos forces ; donnant ainsi aux Kényans la certitude que leurs frontières sont bien protégées de toute agression extérieure", a déclaré le Président Kenyatta.

Pendant le mandat du Général Mwathethe, Kenyatta a déclaré que l'armée avait détecté et neutralisé un certain nombre de plans d'attaque du Kenya par Al Shabaab en Somalie.

"Permettez-moi également de dire que pendant votre mandat, vous avez prouvé que vous n'êtes pas seulement un militaire, mais une personne bien équilibrée, avec la capacité de faire preuve de leadership de qualité dans d'autres initiatives d'importance nationale", a déclaré le Président Kenyatta en hommage au chef militaire qui prend sa retraite.

Le Président Kenyatta a déclaré que le chef militaire sortant dirigeait le "Comité permanent de mise en œuvre de l'économie bleue" qui travaillait sur la révision de la domination du Kenya sur le secteur de l'économie bleue.

Kenyatta a déclaré que le comité avait fait des progrès substantiels en rétablissant la Kenya National Shipping Line dans le cadre du programme d'économie bleue.

"Une fois qu'il sera pleinement achevé et opérationnel, cela nous permettra, en tant que pays, d'exploiter le potentiel que nous avons dans l'économie bleue et, par conséquent, de créer des milliers d'emplois pour nos jeunes hommes et femmes", a déclaré M. Kenyatta.

Kenyatta a déclaré qu'il "se réjouissait de travailler avec les nouveaux agents au service de notre mère patrie".

