4,3 milliards de dollars de pertes enregistrées par la Libye en raison de la fermeture de sites pétroliers

01 Mai 2020

Tripoli, Libye, 1er mai (Infosplusgabon) - Quelque 4,3 milliards de dollars de pertes ont été enregistrées depuis le 17 janvier par la Libye suite à la baisse forcée de la production de pétrole et de gaz, a annoncé la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

Dans un communiqué publié jeudi, la NOC a indiqué qu'en plus de ces pertes financières, cette situation de fermeture de sites pétroliers fait supporter au trésor public des coûts supplémentaires représentés pour les efforts pour combler le déficit de sources locales en le couvrant de sources externes, ce qui a alourdi la charge financière du compte d'hydrocarbures.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole a appelé à la nécessité de "lever le blocus imposé à ses installations pétrolières et de reprendre la production de pétrole et de gaz afin de faire progresser l'économie nationale", soulignant ses efforts continus pour fournir des quantités suffisantes de carburant à tous les Libyens à travers le pays, malgré les conditions difficiles que traverse la Libye.

Le communiqué a souligné que la NOC continue de fournir du carburant aux habitants des régions de l'Est par les ports disponibles le long de la bande côtière, précisant que mercredi, un des trois pétroliers se préparent pour le déchargement dans le port de Benghazi.

La Compagnie pétrolière fournira également à la ville de Tobrouk et au reste de la région orientale du carburant directement de la ville de Benghazi.

Depuis la fermeture de ports pétroliers et de champs pétrolifères dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, la production de brut de la Libye est passée sous la barre des 100.000 b/j après avoir été à plus de 1,2 million de b/j.

