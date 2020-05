L'UE soutient le processus de paix en cours au Soudan du Sud

01 Mai 2020

Bruxelles, Belgique, 1er mai (Infosplusgabon) - L'Union européenne a souligné jeudi sa détermination à soutenir le peuple du Soudan du Sud dans sa quête de paix et de prospérité et à faire face aux effets de la pandémie du COVID-19 en cours, qui risque d'avoir des conséquences humanitaires et économiques considérables sur la stabilité retrouvée du pays.

Selon les conclusions du Conseil européen sur le Soudan du Sud, l'UE se félicite de la formation du gouvernement d'unité nationale de transition revitalisé (Revitalised Transitional Government of National Unity, R-TGoNU) au Soudan du Sud, qui constitue une étape essentielle vers une paix durable et un développement inclusif et durable dans le pays, et elle estime qu'il est impératif de respecter pleinement l'accord de cessation des hostilités de décembre 2017.

Dans ce contexte, l'UE a souligné l'importance du respect des dispositions en matière de sécurité avec la démobilisation des anciens combattants pour assurer la sécurité de tous les citoyens et a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à renouveler l'embargo sur les armes.

Les conclusions du Conseil ont souligné que la tenue d'élections générales libres et crédibles à la fin de la période de transition constituera un nouveau pas vers la stabilité et que les journalistes, la société civile et les défenseurs des droits de l'homme doivent pouvoir exercer librement leurs activités.

Dans le même temps, le Conseil a déploré les violations généralisées des droits de l'homme et la culture de l'impunité. "L'UE est prête à adopter de nouvelles mesures restrictives si ces violations se poursuivent ou si le processus de paix est compromis", a averti le Conseil.

Le Conseil a souligné que le nouveau gouvernement d'unité devra faire preuve d'un esprit de collaboration fort et sincère pour apporter la sécurité et la stabilisation, promouvoir la réconciliation et la justice, dont le besoin se fait cruellement sentir, et offrir les services de base essentiels à la population du Soudan du Sud.

"À cet égard, la nomination rapide des gouverneurs des États et des gouvernements locaux sera importante", a-t-il déclaré.

L'UE a salué l'engagement de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Intergovernmental Authority on Development, IGAD) et de ses États membres, ainsi que de l'Union africaine (UA), qui a joué un rôle essentiel dans le processus politique ayant conduit à la formation du R-TGoNU et qui continuera à soutenir la mise en œuvre intégrale de l'Accord de paix.

Il est impératif de respecter pleinement l'accord de cessation des hostilités de décembre 2017. Dans ce contexte, l'UE soutient le processus facilité par la Communauté de Sant'Egidio pour créer un environnement propice au dialogue et parvenir à l'inclusion en associant les parties non signataires au processus de paix.

Le respect des dispositions en matière de sécurité, y compris l'unification ou la démobilisation de tous les anciens combattants, doit avoir pour objectif premier de garantir la sûreté et la sécurité de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique ou ethnique.

