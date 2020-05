Hausse de 45% des victimes civiles en Libye au 1er trimestre de 2020 avec 64 morts et 67 blessés (ONU)

01 Mai 2020

Tripoli, Libye, 1er mai (Infosplusgabon) - Au moins 131 victimes civiles dont 64 morts et 67 blessés découlant des hostilités en Libye ont été recensés entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, a annoncé jeudi soir la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Dans un communiqué, l'UNSMIL a précisé que "ce chiffre représente une augmentation globale des pertes civiles de 45% par rapport à la période précédente au quatrième trimestre de 2019".

Evoquant les causes, le communiqué a signalé que "les combats au sol ont été la principale cause de victimes civiles, suivis des assassinats ciblés, des frappes aériennes et des engins explosifs improvisés".

Elle a souligné que l'augmentation globale du nombre de victimes civiles est due à l'escalade des hostilités, exprimant "sa très grande préoccupation par les attaques aveugles et le ciblage continus de civils dans les zones peuplées de civils et l'augmentation du nombre de victimes civiles causées par l'utilisation de roquettes et d'artillerie, ainsi que par des assassinats ciblés par des forces affiliées à l'Armée nationale libyenne (LNA)".

"Toutes les parties au conflit doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris le respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précautions dans les attaques pour prévenir les pertes civiles", a déclaré la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général et chef de l'UNSMIL, Stephanie Williams citée par le communiqué.

L'UNSMIL renouvelle son appel à toutes les parties au conflit pour qu'elles mettent immédiatement fin à toutes les opérations militaires et permettent aux autorités de répondre à la menace du COVID-19.

FIN/ INFOSPLUSGABON/PHG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon