Afrique : La France consolide ses relations avec le Sénégal

LIBREVILLE, 24 septembre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre français, Manuel Valls a exprimé, vendredi à Dakar, l’ambition de la France d’être un "partenaire de référence" pour le Sénégal, qualifiant d’"exceptionnelle, d’un très haut niveau" la coopération entre les deux pays.

"La France entend non seulement être un partenaire de référence bien sûr dans la lutte contre le terrorisme et dans le domaine de la sécurité mais veut être un partenaire dans ses projets de développement économique notamment pour le Plan Sénégal émergent" a-t-il soutenu au deuxième jour de sa visite au Sénégal.

Manuel Valls s’exprimait en présence de son homologue sénégalais, Mahammad Boun Abdallah Dionne, à l'issue du deuxième séminaire intergouvernemental sénégalo-français, au cours duquel, deux conventions ont été signées dans le domaine de l’hydraulique et du renforcement du capital humain.

Le Sénégal et la France ont une "coopération exceptionnelle d’un très haut niveau", a estimé Manuel Valls qui a salué la stabilité démocratique du Sénégal et relevé l’existence d’une société civile "vivante" et "une maîtrise des finances publiques et des projets d’avenir".

Interpellé sur la crise migratoire en Europe, il a souligné "la double nature" de celle-ci avant d’ajouter que "c’est une crise d’une grande ampleur" à laquelle est confronté le continent européen.

Pour lui, "il s’agit d’une part des immigrations qui sont les conséquences des violences et turbulences au Moyen-Orient et d’autre part, les migrations en provenance d’Afrique subsaharienne, motivée par des raisons économiques".

Il a ainsi invité les parties prenantes à "travailler ensemble et affronter ces défis" liés à la crise migratoire. (Source Agence de presse sénégalaise).

