Coronavirus : Le FMI approuve une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars au Nigeria pour faire face à la pandémie

30 Avril 2020

Abuja, Nigeria, 30 avril (Infosplusgabon) - La demande du Nigeria pour une aide financière d'urgence de 3,4 milliards de dollars américains pour faire face aux graves conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) a obtenu l'approbation du conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI).

Accordés dans le cadre de l'instrument de financement rapide (Rapid Financing Instrument, IFR), les fonds permettront de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements découlant de l'apparition de la pandémie de coronavirus, qui a amplifié les vulnérabilités existantes, entraînant une contraction historique de la croissance du PIB réel du Nigeria et d'importants besoins de financement externe et budgétaire.

Selon le FMI, l'impact économique à court terme de COVID-19 devrait être sévère, alors que les risques de baisse déjà élevés ont augmenté. Même avant l'épidémie de COVID-19, l'économie nigériane était confrontée à des vents contraires dus à l'augmentation des vulnérabilités extérieures et à la baisse du PIB par habitant.

"La pandémie, conjuguée à la chute brutale des prix du pétrole, a aggravé les vulnérabilités, entraînant une baisse historique de la croissance et des besoins de financement importants", a noté le conseil d'administration du FMI.

Il a déclaré que le soutien financier contribuera à limiter la baisse des réserves internationales et à financer le budget pour des augmentations de dépenses ciblées et temporaires visant à contenir et à atténuer l'impact économique de la pandémie et de la forte chute des prix internationaux du pétrole.

À la suite de la discussion du Conseil d'administration sur le Nigeria, le directeur général adjoint du FMI, Mitsuhiro Furusawa, a fait remarquer que de nouvelles baisses des prix du pétrole et des mesures d'endiguement plus prolongées affecteraient gravement les secteurs réel et financier et mettraient à rude épreuve le financement du pays.

M. Furusawa a déclaré dans un communiqué que les mesures immédiates prises par les autorités nigérianes pour répondre à la crise étaient les bienvenues. L'accent mis à court terme sur l'accommodement fiscal permettrait d'augmenter les dépenses de santé et contribuerait à atténuer l'impact de la crise sur les ménages et les entreprises.

"Les mesures prises en vue d'un taux de change plus unifié et plus flexible sont également importantes et l'unification du taux de change devrait être accélérée", a-t-il souligné.

"Une fois la crise du COVID-19 passée, un accent accru devrait être mis sur la stabilité macroéconomique à moyen terme, l'assainissement budgétaire basé sur les recettes étant essentiel pour maintenir la dette du Nigeria à un niveau soutenable et créer un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires. La mise en œuvre des priorités de réforme dans le cadre du plan de relance économique et de croissance, notamment en matière de pouvoir et de gouvernance, reste cruciale pour stimuler la croissance à moyen terme".

Selon M. Furusawa, le financement d'urgence dans le cadre de l'IFR fournira un appui financier très nécessaire pour répondre aux besoins urgents de la BDP. Une aide supplémentaire des partenaires au développement sera nécessaire pour appuyer les efforts du gouvernement et combler l'important déficit de financement.

Il a déclaré que la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance appropriés - notamment par la publication et l'audit indépendant des processus de dépenses et de passation de marchés visant à atténuer la crise - "est cruciale pour garantir que les fonds d'urgence seront utilisés aux fins prévues".

"L'épidémie de COVID-19 - amplifiée par la forte chute des prix internationaux du pétrole et la réduction de la demande mondiale de produits pétroliers - a de graves répercussions sur l'activité économique du Nigeria. Ces chocs ont créé d'importants besoins externes et financiers pour 2020", a-t-il ajouté.

