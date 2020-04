La Libye proteste auprès de la France après le survol sans autorisation d'avions militaires de son territoire

30 Avril 2020

Tripoli, Libye, 30 avril (Infosplusgabon) - Le ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a déposé une protestation auprès de la France pour le survol d'un avion chasse de type "Rafale" et un autre avion de ravitaillement de l'espace aérien au-dessus de Misrata (220 km est de Tripoli) et de la zone d'Abou Grein également à l'Est du pays.

Un bref communiqué publié mercredi sur le site de la direction de la communication du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que "la partie française n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires des services du gouvernement d'union nationale".

Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué qu'il communiquera avec le ministère français de la Défense à cet égard, selon le communiqué du ministère libyen de la Défense.

On rappelle que la France est accusée de soutenir le camp de Haftar notamment après la découverte le 27 juin 2019 de missiles Javelin de fabrication américaine appartenant à l'armée française dans un camp militaire de Haftar à Ghariane (80 km sud-est de Tripoli) lors de sa reprise par les forces du gouvernement d'union nationale.

FIN/ INFOSPLUSGABON/OPM/GABON2020





© Copyright Infosplusgabon