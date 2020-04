Coronavirus : Le manque de matériels numériques bloque l'apprentissage en ligne au Botswana

30 Avril 2020

Gaborone, Botswana, 30 avril (Infosplusgabon) – La volonté du ministère de l'Education de base du Botswana de déployer l'apprentissage en ligne pendant la période de confinement liée au COVID-19 a été compromise par le manque de matériels numériques.

Le ministre de l’Education de base, Fidelis Molao, a déclaré, mercredi, que le plus grand défi de l'e-learning était la connectivité et le manque de de matériels de TIC.

"Il y a un total de 525,936 apprenants dont 20.805 ont reçu du matériel numérique acheté dans le cadre d'un plan de relance économique (ESP) et offerts par différents partenaires", a déclaré M. Molao.

Le gouvernement offre aux apprenants des cours radiophoniques dans le cadre des efforts visant à combler les lacunes en matière d'apprentissage en ligne.

Le ministre a déclaré que son département avait également demandé au secteur privé à offrir une meilleure bande passante et à éliminer les coûts de connectivité pour accéder gratuitement au matériel d'apprentissage.

Il a également souligné son engagement à continuer à travailler avec des partenaires, dont l'Université ouverte du Botswana (Botswana Open University, BOU) et le Commonwealth of Learning (COL), entre autres, pour offrir des contenus, du matériel numérique, de la connectivité et le renforcement des capacités des enseignants pour l'apprentissage en ligne.

Le ministre a, entre-temps, révélé que l'Autorité de régulation des communications du Botswana (Botswana Communications Regulatory Authority, BOCRA), s'était engagée à financer la connectivité des écoles pour faciliter l'intégration des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage.

