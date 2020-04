COVID-19 : L'Union européenne offre une aide alimentaire du PAM dans les camps de réfugiés en Algérie

30 Avril 2020

Alger, Algérie, 30 avril (Infosplusgabon)- Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a salué mercredi une contribution de 5,3 millions d'euros (6 millions de dollars) de l'Union européenne (UE) en faveur d'une aide alimentaire vitale aux familles de réfugiés sahraouis vivant en Algérie.

Cette dernière contribution de l'UE aidera à couvrir les besoins alimentaires de base de milliers d'hommes, de femmes, de filles et de garçons dans les camps de réfugiés de Tindouf dans les mois à venir, selon un communiqué de presse publié par l’agence onusienne, chargée de l'aide alimentaire.

Le PAM offre à chaque réfugié une ration alimentaire mensuelle qui comprend des céréales (riz, orge et farine de blé), des légumineuses, de l'huile végétale, du sucre et des aliments mélangés enrichis.

"Alors que nous sommes confrontés à une pandémie mondiale sans précédent, le PAM tient à remercier l'UE pour son soutien continu aux familles de réfugiés sahraouis, en particulier en ce moment critique", a déclaré le représentant du PAM et directeur pays en Algérie, Imed Khanfir.

"La plupart des réfugiés sahraouis dépendent principalement de l'aide du PAM pour leurs besoins alimentaires, et les familles ont besoin maintenant plus que jamais de notre soutien. Ce don opportun a permis au PAM de se procurer et de pré-positionner les quantités requises de nourriture assortie pour répondre à la crise du COVID-19".

L'UE, par l'intermédiaire de son service de protection civile et d'opérations d'aide humanitaire (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO), est le plus grand pourvoyeur du travail du PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie. Jusqu'à présent, l'UE a couvert plus de 30 % des besoins de financement du PAM pour cette opération en 2020.

"L'Union européenne est aux côtés des réfugiés sahraouis qui sont en exil depuis 44 ans et ne doivent pas être oubliés. Notre soutien au PAM est vital car il permet à des milliers de réfugiés parmi les plus vulnérables de recevoir l'apport calorique quotidien dont ils ont besoin. La prévention de la dénutrition, en particulier chez les jeunes enfants et les mères, exige des efforts et un soutien continus", a déclaré Patrick Barbier, chef des opérations européennes de protection civile et d'aide humanitaire (ECHO) à Alger.

Le PAM soutient les réfugiés du Sahara occidental en Algérie depuis 1986. Les opérations du PAM dans le pays sont menées et contrôlées en collaboration avec des organisations nationales et internationales pour s'assurer que l'aide alimentaire parvient aux personnes auxquelles elle est destinée.

