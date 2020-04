L'ambassadeur des Etats-Unis en Libye souligne l'importance de l'Accord politique libyen

30 Avril 2020

Tripoli, Libye, 30 avril (Infosplusgabon) - "L'Accord politique libyen et les institutions qui y sont associées, y compris le gouvernement d'union nationale, sont le seul cadre internationalement reconnu pour gouverner la Libye et la transition politique", a affirmé mercredi l'ambassadeur des Etats-Unis en Libye, Richard Norland.

Cette déclaration est intervenue lors d'un entretien téléphonique entre M. Norland et le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, mercredi, a rapporté un communiqué de l'ambassade américaine qui précise que l'ambassadeur a réaffirmé le rejet par son pays de l'annonce du commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, "d'un nouvel avenir politique pour le pays de manière unilatérale".

A noter que le maréchal Khalifa Haftar a annoncé "l'abandon de l'accord politique" lors d'un discours télévisé lundi soir, et l'acceptation du mandat que lui a confié les Libyens pour diriger le pays.

L'ambassadeur américain a renouvelé l'appel de son pays à Haftar "pour qu'il arrête les opérations militaires autour de Tripoli, afin que le processus de désescalade commence et que les parties puissent mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu négocié par le Comité militaire 5 + 5 à Genève le 23 février dernier".

Il a souligné que les États-Unis estiment qu'"une paix et une stabilité durables en Libye et des mesures concrètes pour protéger les intérêts de tous les Libyens ne peuvent être obtenues que par le dialogue et des négociations globales".

Il a poursuivi: "Dans cet esprit, la voie du dialogue est ouverte à toutes les parties libyennes responsables qui sont prêtes à déposer les armes, à rejeter l'ingérence étrangère et à se réunir exclusivement par des moyens politiques sur les questions qui les séparent".

On rappelle que l'annonce du maréchal Haftar de son intention de diriger le pays en vertu d'un mandat des citoyens a été rejetée par les institutions à l'intérieur de la Libye et plusieurs pays étrangers dont la Russie, la Tunisie, l'Italie et la France

