Niger : Le plan de riposte au Covid 19 réévalué à plus de 1.400 milliards de F CFA

30 Avril 2020

Niamey, Niger, 30 avril (Infosplusgabon) – Le plan de riposte contre le Covid-19 pour le Niger a été réévalué à 1.436 milliards de francs CFA, a annoncé le ministre nigérien des Finances, au cours d'un point de presse, lundi, à l’issue de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat de l’UEMOA tenue, lundi, par visioconférence.

« A l’époque, le plan présenté était beaucoup plus faible, par la suite nous avions dû actualiser ce plan, car la situation serait plus dégradée que nous l’estimions», a précisé Mamadou Diop au cours du point de presse.

Selon le ministre des Finances, à la suite des échanges, les chefs d’État ont souhaité une plus grande coordination des mesures de lutte contre le Civid-19, chaque pays ayant ses propres mesures.

«Dorénavant, il faut bien harmoniser, coordonner les actions pour plus de visibilité et pour une bonne compréhension des populations de l’espace», a-t-il ajouté. « A la suite des échanges, la conclusion de la conférence, c’est de recommander une plus grande coordination entre les différents pays de l’UEMOA en particulier en ce qui concerne les mesures administratives concernant la fermeture des frontières ou les couvre-feu», a rapporté le ministre Diop.

« Les pays n’ont pas pris les mêmes mesures, il s’agit désormais de coordonner les actions pour une grande visibilité et pour une grande compréhension des populations », a-t-il souligné, tout en rappelant qu’au niveau mondial, il y a plus de 2.500.000 cas confirmés pour plus de 200.000 décès. Et dans la zone UEMOA, on est à 3200 cas confirmés pour 120 décès et 1628 guérisons.

Au plan économique, au niveau de l’UEMOA, « le taux de croissance moyen prévu était de 6,7%, il est désormais ramené à 2,7%. Ce qui fait une baisse de 4 points de pourcentage ». Au Niger, « nous avions prévu un taux de croissance de 6,9% pour 2020. Nous avons été obligés de le ramener à 1%, donc presque 5 points de baisse de pourcentage », a annoncé Mamadou Diop.

Au Niger, à ce jour, sur 2742 patients testés, 701 sont déclarés positifs au covid 19 parmi lesquels 287 sont en cours de traitement, 385 sont sortis guéris et 29 décès.

