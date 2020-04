Les organisateurs travaillent à distance sur le tracé de la 13ème édition du rallye Africa Eco Race

29 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 29 avril (Infosplusgabon) - L’organisation du rallye Africa Eco Race a profité de cette période de confinement due à la pandémie du coronavirus, pour se pencher sur les contours de la 13ème édition de cette compétition autos et motos prévue du 2 au 17 janvier 2021. Grâce au télétravail, l’équipe dirigeante a pu aller de l’avant et a porté « la réflexion sur le fait d’adapter notre passion du rallye tout-terrain aux réalités actuelles », lit-on dans un communiqué publié, ce mercredi.

Situation sanitaire mondiale oblige, l’équipe de reconnaissance du parcours 2021 continue de travailler à distance, à l’aide de moyens technologiques et de géolocalisation sur le futur circuit, en attendant, dès retour à la normale, de tout valider sur le terrain. Elle promet que ce sera « un condensé des meilleures étapes des 12 dernières éditions ». Avec, comme toujours, un accent particulier sur la navigation sur un maximum de spéciales (et donc un minimum de liaisons) et à travers des paysages à couper le souffle. D’ores et déjà, deux boucles sont prévues en Mauritanie, un des trois pays africains visités par la caravane avec le Maroc et le Sénégal, après le départ donné en France.

Enfin, pour ce qui est des bivouacs, ils se feront comme toujours « en pleine nature, loin des villes pour éviter au maximum les échanges » vu le contexte sanitaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/RDF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon