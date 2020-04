Congo : Légère baisse des charges salariales dans le pays

29 Avril 2020

Brazzaville, Congo, 29 avril (Infosplusgabon) - Le ministre congolais délégué au Budget, Ludovic Ngatse, a annoncé, mercredi à Brazzaville, lors de son exposé au Sénat que les dépenses salariales et traitements vont passer de 391 milliards de F CFA à 386 milliards de F CFA dans le budget rectificatif.

L'économie congolaise est durement affectée par la pandémie du coronavirus, ayant provoqué l'effondrement des prix du baril du pétrole. ''En dépit de l'augmentation des dépenses, les dépenses des salaires et traitements subiront une légère baisse, en lien avec les départs à la retraite, non compensés par les recrutements du personnel dans le secteur de l'enseignement et de la santé, devant intervenir au troisième trimestre de l'année'', a déclaré Ludovic Ngatse.

Par contre, les investissements seront orientés vers les secteurs sociaux qui doit une augmentation de 52,30% par rapport au budget initial. Selon le ministre congolais délégué au budget, le réaménagement devrait contribuer à maintenir un minimum d'infrastructure économique et renforcer les capacités du secteur de la santé.

Pour cela, des équipements seront fournis à quelques hôpitaux généraux, ainsi que la mise à niveau de certains hôpitaux de base et centres de santé intégrés à l'intérieur du pays.

L'orientation de la politique d'investissement du Congo est en lien avec le Plan national de développement (PND) 2018-2022.

Le gouvernement congolais mise également sur deux fonds créés dans le cadre de la crise sanitaire, à savoir 25 milliards de F CFA dédiés à la lutte contre le Coronavirus et 100 milliards de F CFA pour le Fonds national de solidarité pour soutenir les entreprises et aux ménages.

