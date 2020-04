Gabon : L'accord signé entre le FMI et le Gabon augure d’une probable reprise rapide de son économie après la pandémie du COVID-19 et le crash pétrolier

28 Avril 2020

Libreville, Gabon, 28 avril (Infosplusgabon) – Le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement gabonais sont parvenus à un accord pour une facilité de 147 millions de dollars destinée à aider le Gabon à relever les défis posés par la pandémie mondiale de Covid-19.

« Le Gabon continue d'être une frontière d'investissement intéressante pour nous. Nous saluons les réformes entreprises jusqu'à présent par le Gabon et les succès qui en ont résulté. Nous encourageons cependant le gouvernement à continuer dans cet esprit en adoptant des mesures supplémentaires comme l'extension des CPP, comme indiqué dans l’Agenda du secteur énergétique africain de l'AEC contre le Covid-19 et la guerre des prix du pétrole », a déclaré Verner Ayukegba, directeur de DMWA Ressources.

Avant la pandémie, l’économie gabonaise, principalement tirée par un secteur pétrolier et gazier qui produit environ 210 000 b /j, disposait d’un taux de croissance prévu pour 2020 de 3,7 pour cent, selon la Banque africaine de développement (Bad).

Ce chiffre est légèrement supérieur à la projection moyenne régionale de l'Afrique centrale (CEMAC) qui s'élevait à 3,5 pour cent, témoigne ainsi des performances du Gabon parmi ses pairs.

Malgré une amélioration globale de l'ensemble de l'économie justifiant les fortes prévisions de croissance du Gabon avant le Covid-19, la récente augmentation de 11,9 pour cent de la production quotidienne du secteur pétrolier en 2019 a joué un rôle majeur dans l'amélioration des projections.

De nouvelles découvertes au large du Gabon comme sur la licence Dussafu de BW Offshore ou la licence Etame Sud Est de l’américain Vaalco ont été mises en production en un temps record.

« C'est aussi le résultat de réformes dans le secteur sous la direction du président Ali Bongo Ondimba, qui comprend le nouveau Code des hydrocarbures du pays de 2019 qui, j'en suis certain, stimulera davantage les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz », a déclaré Leoncio Amada Nze, président de la Chambre africaine de l'énergie dans la région CEMAC.

La projection du taux de croissance du PIB post-covid ajusté pour 2020 pour le Gabon est de -1,2 pour cent selon le FMI. Bien que cela soit loin des projections initiales de 3,7 pour cent au début de l'année, il est nettement meilleur que celui de certains des pays producteurs de pétrole du Gabon qui prévoient des taux de croissance allant jusqu'à -10 pour cent dans certains cas.

Les projections à plus long terme du taux de croissance annuel du PIB du Gabon sont estimées à 2 pour cent en 2021 et à 3,2 pour cent en 2022 en supposant que la pandémie mondiale en cours soit maîtrisée plus tard cette année.

Cette reprise rapide prévue témoigne à la fois de la réussite du gouvernement gabonais à améliorer la compétitivité de son secteur pétrolier en particulier et de l’ensemble de son économie et de sa capacité à contenir la pandémie de Covid-19.

Le Gabon est susceptible d'attirer plus que proportionnellement les investissements dans son secteur pétrolier et gazier et de voir l'activité reprendre plus rapidement que dans les autres économies à dominante pétrolière après le Covid-19.

Au quatrième trimestre 2019, le Gabon avait le deuxième plus grand nombre d'appareils de forage de l'Afrique subsaharienne dans ses eaux, derrière le Nigéria. Le nouveau Code des hydrocarbures a inauguré une bureaucratie réduite, il a incité les sociétés en amont à passer rapidement à une phase de forage en réduisant les charges gouvernementales avant la mise en place d'hydrocarbures en quantités commerciales.

Les réglementations sur le contenu local ont été révisées, l'accent étant mis pour les rendre progressives plutôt que prohibitives. Les nouvelles règles sur le contenu local visent à accroître la participation globale gabonaise par baril de pétrole tout en permettant un transfert de savoir-faire et de technologie et des rendements équitables pour les sociétés pétrolières internationales.

Elles encouragent la coopération entre les entreprises locales en amont qui peuvent désormais accéder facilement à des superficies marginales avec des

